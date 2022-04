Interview von Astrid Becker

In ganz Bayern werden an diesem Wochenende wieder Maibäume aufgestellt - auch im Gautinger Ortsteil Unterbrunn. Berühmt berüchtigt sind die Hüter dieser Tradition, die Burschen des Dorfes, allerdings weit über ihre Grenzen hinaus: Seit 1949 haben sie in den Wochen vor dem 1. Mai 68 Mal Maibäume aus anderen Gemeinden geklaut. Erst am vergangenen Sonntag haben sie wieder zugeschlagen, diesmal in der Gemeinde Planegg im Landkreis München. Die SZ sprach mit einem der Meisterdiebe, dem 23 Jahre alten zweiten Oberburschen Ludwig Göschl, über die Kunst, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, über die Tradition als solche und über lange Nächte.