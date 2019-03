31. März 2019, 11:30 Uhr Unfall Fahranfänger überschlägt sich mit Wagen im Mühltal

Ein 17 Jahre alter Tutzinger verliert in der Heidekurve die Kontrolle über sein dreirädriges Fahrzeug. Alle vier Insassen bleiben unverletzt.

Von Carolin Fries

- Ein 17 Jahre alter Tutzinger ist hat sich in der Nacht auf Sonntag mit einem dreirädrigen Fiat 500 Ellenator im Mühltal überschlagen. Der Jugendliche war mit drei Bekannten gegen 3.10 Uhr auf der Staatsstraße 2063 in Richtung Gauting unterwegs, als er in der sogenannten "Heidekurve" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im linken Straßengraben liegen. Alle Insassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Der Wagen, der mit 20 PS eine maximale Geschwindigkeit von 90 Stundenkilometern erreichen kann und mit dem Mopedführerschein gefahren werden darf, musste vom Abschleppdienst an der Unfallstelle geborgen werden.