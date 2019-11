Weil er während der Fahrt stark niesen musst und dabei mit seinem Wagen leicht von der Fahrbahn abkam, hat ein Autofahrer am Dienstagabend einen folgenschweren Unfall auf der Autobahn A96 verursacht. Der 42-Jährige fuhr gegen 18 Uhr an der Anschlussstelle Oberpfaffenhofen auf die Autobahn in Richtung Lindau auf. Am Ende des Beschleunigungsstreifens war kurz zuvor der Sattelschlepper eines 39 Jahre alten Rumänen wegen Motorproblemen liegen geblieben. Der Autofahrer erkannte den Lastwagen und wechselte rechtzeitig auf die Hauptfahrbahn - musste dann aber plötzlich Niesen, wie er später erklärte. Er geriet mit seinem Wagen leicht nach rechts und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen die linke Heckseite des Sattelaufliegers. Das Auto drehte sich, stieß noch einmal seitlich gegen den Sattelauflieger und kam "so unglücklich auf den beiden Fahrstreifen der Hauptfahrbahn zum Stehen, das eine Durchfahrt für die anderen Verkehrsteilnehmer nicht mehr möglich war", wie es im Polizeibericht heißt.

Der 42 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Die Fahrbahn blieb für eineinhalb Stunden komplett gesperrt, dann gelang es den Feuerwehren aus Gilching, Oberpfaffenhofen und Unterpfaffenhofen, das kaputte Auto soweit zur Seite zu ziehen, dass die linke Spur wieder befahrbar war. Gegen 20.30 Uhr war die Unfallstelle dann komplett geräumt.