Die Tutzinger können von kommendem Sonntag, 1. September, an zwei weitere öffentliche Busse am Ort nutzen, wie die Gemeinde mitteilt. Die erste Buslinie mit der Nummer 978 verkehrt zwischen den Bahnhöfen Feldafing und Tutzing mit Anschluss an die jeweiligen S-Bahn-Fahrzeiten. Start ist in Feldafing in der Eugen-Friedl-Straße. Bis zum Tutzinger Bahnhof hält der Bus an insgesamt zwölf Stopps (Feldafing: Bahnhof, Bahnhofstraße, Am Kirchplatz, Artemed; Garatshausen: Weylerstraße; Tutzing: Klenzestraße, Mühlfeldstraße, Neustätterstraße, Rathaus, Kirchenstraße, Bahnhof).

Die zweite Buslinie, ebenfalls mit der Nummer 978 (Tutzing S-Bahn - Tutzing, Heimgartenstraße - Tutzing S-Bahn), erweitert den Anschluss in Tutzing mit einer Schleife von weiteren acht Haltestellen: Bahnhof, Kirchenstraße, Rathaus, Von-Hillern-Weg, Bergwiesenstraße, Luswiese, Waxensteinstraße, Heimgartenstraße und zurück.

Beide Linien fahren stündlich, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. Die Fahrpläne können von der Tutzinger Homepage unter www.tutzing.de heruntergeladen werden.