28. Mai 2019, 22:30 Uhr Tutzing Radtour zu Orchideenwiesen

Zu einer Tagestour auf die Hardtwiesen, wo man früh blühende Orchideen entdecken kann, laden die ADFC-Ortsgruppe Tutzing und der Bund Naturschutz Tutzing an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Tutzinger Bahnhof. Die Radtour umfasst knapp 40 Kilometer, samt Einkehr in Jenhausen. Ende etwa gegen 16 Uhr. Tourenleiter sind Klaus Hirsch (08158/7344) und Martin Held (08158/2685).