Der Badetote, den ein Berufsfischer am vergangenen Donnerstag im Starnberger See etwa 30 Meter vor dem Tutzinger Ufer entdeckt hatte, ist laut Polizei wahrscheinlich identifiziert. Demnach handelt es sich offenbar um einen Mann aus München, der von seiner Ehefrau getrennt lebte. Mitarbeiter des Bauhofs hätten Kleidung und Badesachen in einem Rucksack mit Ausweispapieren gefunden, teilte am Dienstag das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Nun soll die Rechtsmedizin über das Zahnschema des Leichnams die Identität der Person zweifelsfrei klären - ansonsten müsse man über Fingerabdrücke in der Wohnung des Mannes die Identität ermitteln, so die Polizei. Die Obduktion habe ergeben, dass der Schwimmer ertrunken ist.