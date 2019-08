Im Streit mit der Gemeinde um ein 65 Quadratmeter großes Gehwegstück in der Oskar-Schüler-Straße hat sich der frühere Tutzinger Bürgermeister und Jurist Stephan Wanner zu Wort gemeldet. Er erklärt, warum seine Frau Beatrice Rösch-Wanner als Grundstückseigentümerin Klage gegen den Kostenfeststellungsbescheid des Landratsamtes erhebt. Darin hat die Behörde die Gemeinde verpflichtet, die Kosten von 20 449,08 Euro für das auf Antrag der Gemeinde von diesem März letztlich eingestellte jahrelange Besitzeinweisungs- und Enteignungsverfahren zu zahlen - auch Rösch-Wanners Rechtsanwaltskosten. Als nicht erstattungswürdig sah das Landratsamt aber rund 4600 Euro für ein Gutachten an, das Rösch-Wanner in Auftrag gegeben hatte. Das sieht Wanner anders.

"Meine Frau war berechtigt, dieses Gutachten zu beauftragen", begründet er in einer Stellungnahme an die SZ deren Klage. Die Gemeinde habe zunächst vorgetragen, dass die Enteignung auch aus Gründen der Bauleitplanung erforderlich sei. Deshalb sei es für seine Frau aus enteignungsrechtlichen Gründen erforderlich gewesen, ein Gutachten von der namentlich von Wanner genannten Planungsgruppe Kölz GmbH aus Ludwigsburg einzuholen. Die Experten hätten festgestellt, dass die Enteignung nicht erforderlich sei. Das Landratsamt habe sich in seiner Stellungnahme vom 21. Februar 2018 mit diesem Gutachten auseinandergesetzt und es in der Sache zutreffend bestätigt. Demnach hätte die Gemeinde das sogenannte Wegeprojekt ganz einfach und kostengünstig dadurch realisieren können, dass sie hierfür eine Teilfläche ihres eigenen Feuerwehrgrundstück in Anspruch nimmt und insoweit die Oskar-Schüler-Straße im fraglichen Bereich von Süden nach Norden geringfügig verschwenkt. "Das wollte die Gemeinde nicht und hielt stur und bockig an der Enteignung fest", so Wanner.

In seiner Rechtsauffassung sieht sich Wanner vom Landratsamt bestätigt. Denn bereits seit einer Besprechung im Landratsamt mit dem Starnberger Gutachterausschuss vor der Enteignungskommission vor etwa zwei Jahren habe die Gemeinde gewusst, dass die Entschädigung nur auf der Grundlage des Verkehrswerts erfolgen werde. Der Wert war auf 60 000 Euro taxiert. Zudem wäre dieser Betrag zu verzinsen gewesen, weshalb die Gemeinde Tutzing davon hätte ausgehen müssen, ungefähr 120 000 Euro Entschädigung zu bezahlen. Es ist Wanner zufolge "also völlig falsch, wenn die Gemeinde Tutzing nunmehr die Öffentlichkeit mit einer erneuten Lüge bedient", indem sie die Rücknahme ihres Entschädigungsantrags mit der "plötzlichen Kenntnis von der Höhe der Entschädigung" begründet habe.

Wanner verweist darauf, dass sich die Gemeinde das "finanzielle Desaster" hätte sparen und "den so genannten Weg" hätte behalten können, wenn sie den Kaufpreis aus einer Vereinbarung von 1964 gezahlt hätte. Diese Vereinbarung hatte Wanners Nachfolger, Bürgermeister Rudolf Krug, als strittig angesehen. Um der Tutzinger Allgemeinheit den vielbegangenen Gehweg zur Pfarrkirche St. Joseph und der Grund- und Mittelschule zu erhalten, hatte er das Enteignungsverfahren angestoßen, nachdem Wanners im September 2015 just zu Schulbeginn den Gehsteig vor ihrer Haustür abgeriegelt hatten.