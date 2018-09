12. September 2018, 22:28 Uhr Tutzing Bergmesse an der Tutzinger Hütte

Zur Bergmesse an der Benediktenwand laden Alpenverein Tutzing und Pfarrei St. Joseph am Samstag, 22. September, ein. Beginn mit Pfarrer Peter Brummer ist um 11 Uhr vor der Tutzinger Hütte. Der Aufstieg zur Hütte dauert etwa 2,5 Stunden. Man kann auch mit dem Bus hinauffahren, Abfahrt ist um 8.15 Uhr am Alpenwarmbad Benediktbeuern. Bei Regen findet die Messe in der Tutzinger Hütte statt.