18. März 2019, 18:13 Uhr Baumfrevel Fünf Kastanien am See gekappt

Unbekannte haben an der Brahmspromenade in Tutzing frisch gepflanzte Bäume beschädigt. Die Gemeinde hat Strafanzeige gestellt.

Von Manuela Warkocz

Bereits zum wiederholten Male haben unbekannte Täter Bäume an der Tutzinger Uferpromenade vorsätzlich beschädigt. Die Rathausverwaltung will dies nicht hinnehmen und hat nun Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gestellt in der Hoffnung, dass die Polizei die Verursacher ermitteln kann und die zur Rechenschaft gestellt werden.

Im jüngsten Fall sind vor kurzem fünf gerade erst gepflanzte Kastanien-Hochstämme alles andere als fachmännisch gestutzt worden. Am vorvergangenen Wochenende hatte ein Mitarbeiter der Gemeindegärtnerei bemerkt, dass an den Bäumen am Unteren Seeweg die Leittriebe, teilweise auch Seitenäste abgesägt worden waren. Alle fünf Rosskastanien waren im Oktober 2018 an der Brahmspromenade im Umfeld der Bootshäuser am Ende des Ringseiswegs neu eingesetzt worden.

Die Kappung des Leittriebes sei eine erhebliche Beschädigung der Bäume, sagt Imme-Susanne Thüring, Sachbearbeiterin für Umwelt und Bäche im Tutzinger Rathaus. Weil so ein artgerechter Wuchs nicht mehr möglich ist, werde die Lebensdauer der Kastanien beträchtlich eingeschränkt: "Das Eindringen von Pilzen und anderen Schadorganismen und nachfolgende Fäulnis sind damit programmiert". Allein den materiellen Schaden schätzt Thüring auf 2600 bis 3000 Euro. Darüber hinaus sei aber auch das Landschaftsbild der malerischen Uferpromenade beeinträchtigt: Entlang des unteren Seewegs stehen bereits in lockerer Reihung einige alte Kastanien, die als Kopfbäume geschnitten sind. Die Gemeinde bemüht sich, die Gestaltung der Brahmspromenade durch weitere Bäume zu verbessern und eventuell altersbedingte Ausfälle zu kompensieren.