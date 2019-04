8. April 2019, 09:34 Uhr Zweiter Anlauf Starnberger Tunnelgegner streben neues Bürgerbegehren an

Die Bürgerinitiative "Pro Umfahrung - Contra Amtstunnel" sieht nach dem jüngsten Urteil gute Erfolgschancen.

Von Manuela Warkocz

Bei ihrer Frühjahrs-Informationsveranstaltung zeigten sich Vorstand und Mitglieder der Starnberger Bürgerinitiative (BI) "Pro Umfahrung - Contra Amtstunnel" am Sonntag kämpferisch. Sie wollen noch einmal ein Bürgerbegehren gegen den B 2-Tunnel durch Starnberg in Gang setzen. Vor etwa 80 Zuhörer bezeichnete BI-Anwalt Franz Sußner im kleinen Saal der Schlossberghalle das Mitte März ergangene Urteil des Verwaltungsgerichtshofs München in der zweiten Instanz als "Pyrrhussieg für die Tunnelfreunde". Das Gericht hatte das Bürgerbegehren "Kein Tunnel für Starnberg" für unzulässig erklärt. Aber nur wegen der unbestimmten Forderung, "alles" gegen den Bau des Tunnels zu unternehmen.

"Wir haben alles richtig gemacht", insistierte der Anwalt. Es gebe auch jetzt noch valide Handlungsoptionen. Auch wenn der Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig sei, habe die Stadt "keine Treuepflicht", also keine rechtliche Bindung, den Tunnel tatsächlich zu bauen, wie Sußner sagt. "Der Mist kann immer noch beerdigt werden", zeigte sich der Anwalt überzeugt.

Die Tunnelgegner sehen gute Erfolgschancen, erneut ein Bürgerbegehren mit einer entsprechend geänderten Formulierung zu starten. Am liebsten wollen sie die Starnberger diesen Herbst darüber abstimmen lassen - "mitten in der heißen Phase des Kommunalwahlkampfs", wie Vorstandsmitglied Carl Peter Altwickler auf Nachfrage sagte. Die rund 1700 nötigen Unterschriften könne der 2005 gegründete Verein mit derzeit etwa 3800 Mitgliedern leicht zusammenbekommen.

Auch Vorsitzender Klaus Huber richtete eingangs der Versammlung sein Augenmerk auf die Kommunalwahl. Die Initiative werde alle Kandidaten genau prüfen, ob sie "für konstruktive Arbeit im Stadtrat stünden oder für Verhinderung". Huber, Stadtrats-Mitglied für die WP, dankte der anwesenden Bürgermeisterin Eva John "für ihre Standfestigkeit und ihren Mut", sich gegen den Tunnel einzusetzen. Auch die FDP-Kreisvorsitzende Britta Hundesrügge war zu einem Grußwort gekommen.

Huber zählte auf, was den drei Kilometer langen Tunnel aus seiner Sicht finanziell und baulich unkalkulierbar macht: Querlage zum Grundwasserstrom, was fünf Düker mit Zufahrten erfordere; Kartierung und Sicherung von Gebäuden, wobei keiner wisse, ob das in er Bausumme von 200 Millionen Euro enthalten sei; Risiken bei Unfall oder Brand im Tunnel. Er machte deutlich: "Wir lassen uns nicht einfach einschüchtern, wir geben keine Ruhe." Man werde weiter gegen den Tunnel kämpfen. Als Erfolg zur Entlastung der Starnberger wertete Huber unter dem Applaus der Zuhörer die Westumfahrung, die am 1. Dezember eröffnet wurde. Sie könnte Teil des größeren Umfahrungskonzepts sein, für die sich die BI seit Jahren einsetzt.

Wie eine weitläufige Nord-Umfahrung samt einer Ost-Tangente aussehen könnte, ohne fremdes Gemeindegebiet zu tangieren, skizzierte der Verkehrs- und Stadtplanungsexperte der BI, Professor Peter Kirchhoff. Denn der Tunnel wird seiner Erkenntnis nach die Verkehrsprobleme in Starnberg nur vom Tutzinger Hofplatz auf die Knotenpunkte Moosstraße und Petersbrunner Straße verschieben.

Ob sich denn jetzt noch etwas erreichen lasse, wo bereits Schilder am Ortseingang den Baubeginn für den Tunnel erklärten, fragte eine Zuhörerin. Dies sei, so Anwalt Sußner, eine "schriftliche Lüge". Aber "öffentliche Lügen sind nicht verboten".