25. November 2018, 23:23 Uhr TUM-Kolleg Gautinger Gymnasiasten an der Universität

Naturwissenschaften und Technik: Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen aller Gymnasien, bei denen diese Fächer Begeisterung auslösen, können sich am Donnerstag, 29. November, von 19.30 Uhr an bei einem Informationsabend im Gautinger Otto-von-Taube Gymnasium über das TUM-Kolleg informieren.

Bei dem Projekt - eine Kooperation zwischen der Technischen Universität München (TUM) und dem Gautinger Gymnasium - können in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern besonders begabte und interessierte Schüler neben der regulären Oberstufe ein "Studium Generale" an der TUM absolvieren. Dabei werden an einem Tag in der Woche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, sowie Englisch und Wirtschaft/Recht an der Uni in Kleingruppen unterrichtet, die anderen Fächer an den restlichen vier Tagen regulär an der Schule. Bei Aufnahme in das Programm ist ein Schulwechsel nach Gauting erforderlich. An der Uni können außerdem weitere Seminare belegt werden, etwa Business-Englisch, Bewerbungstraining und Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten. Vor allem letztere sind für die Forschungsarbeit von Vorteil, welche die Teilnehmer anstatt der Seminararbeit schreiben; für ihre Recherche stehen den Schülern dann Gerätschaften und Räume der Uni zur Verfügung - auch Forschungslabor und -reaktor. Beim Informationsabend im ausgeschilderten Computerraum im Altbau-Ost des Gymnasiums, können Interessierte alles über Konzept, Programm und Bewerbung erfahren.

Um Anmeldung bis Montag, 26. November, per E-Mail an tumkolleg@ovtg.de wird aus organisatorischen Gründen gebeten. Informationen im Internet unter www.tumkolleg.otvg.de