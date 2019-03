30. März 2019, 19:50 Uhr Sammelfieber Klebebildchen mit den Fußballhelden des TSV Herrsching

Zwei Supermärkte in Herrsching bieten Sticker mit den jungen und alten einheimischen Kickern an - und die Kinder sind begeistert. Der Verein fördert mit dem Erlös die Jugendarbeit.

Von Sabina Zollner

Bei den Kids der E2-Jugend ist das Sammelfieber ausgebrochen: Nach dem Training bildet sich auf dem Sportplatz eine Traube von Buben, die Fußballsticker tauschen und in ein Sammelheft kleben. Verhandlungsgeschick müssen die Spieler des TSV Herrsching vor allem bei Karten beweisen, die sie doppelt gezogen haben und loszuwerden wollen. Der Eifer gilt aber nicht Stars wie Boateng, Hummels und Neuer, sondern Kickern aus der Nachbarschaft oder dem eigenen Foto. Denn auf den Stickern sind die Fußballer des TSV Herrsching abgebildet. Von den Kindern bis zu den Senioren - alle Generationen sind vertreten.

Kaufen und kleben: Ein junger Spieler bestückt sein Heft. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Zehn Wochen lang können Fußballfans des TSV im Herrschinger Rewe ein Sammelheft und Karten von allen Mitgliedern erwerben. Ein Set von fünf Karten kostet 80 Cent. Das Sammelheft ist für fünf Euro zu haben. Mit 242 Stickern ist das Magazin voll. Auch in Utting werden Karten und Sammelhefte des örtlichen TSV im Rewe verkauft - beide Supermärkte gehören Frederic Höcker, der das Projekt mitfinanziert. Der Ansturm ist in beiden Filialen groß, Inhaber Höcker muss schon Karten nachbestellen. Auch der Abteilungsleiter des TSV Herrsching, Florian Maier, ist von der Aktion begeistert. "Die Kids fühlen sich wie große Stars, wenn sie die Packung aufreißen und ihr eigenes Gesicht erkennen", sagt der 38-Jährige.

Freunde tauschen Karten. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Zu den Kunden zählen neben Fußballbegeisterten auch stolze Eltern und Großeltern, die ihre kleinen und großen Stars gerne als Sticker mit nach Hause nehmen. Maier ist doppelt in den 242 Sammelkarten vertreten. Denn der Einzelhandelskaufmann ist nicht nur als Abteilungsleiter, sondern auch als Fußballtrainer im Verein aktiv. "Einer meiner Schüler hat sich beschwert, dass er sieben Mal ein Bild von mir gezogen hat", sagt er und lacht. Die Idee, Sticker von regionalen Fußballspielern zu verkaufen, kommt von einem Berliner Startup. Das fotografierte auch alle Mitglieder. Doch ohne die finanzielle Unterstützung des Supermarkts wäre das Projekt nicht zu Stande gekommen. Für Höcker ist die Sammelaktion eine Herzensangelegenheit: "Ich wollte damit vor allem die Jugendarbeit fördern und junge Menschen wieder für das Vereinsleben begeistern", erzählt der 36-Jährige.

Frederic Höcker (links) bietet die Sticker an (rechts: Trainer Florian Maier). (Foto: Franz Xaver Fuchs)

Der TSV Herrsching muss keine Kosten übernehmen, ein Teil des Gewinns geht an den Verein. Dieser hat im Heft auch die Möglichkeit, über Werbeanzeigen Sponsorengeld zu sammeln. Die Erlöse fließen in die Jugendarbeit - mit dem Geld sollen Ausrüstung und Trainingslager bezahlt werden. Neben dem finanziellen Gewinn hat die Aktion für Maier vor allem ein Gutes: Sie habe den Zusammenhalt des Vereins gestärkt. "Durch das Sammeln lernen wir uns alle besser kennen. Plötzlich wissen wir die Namen von Spielern, mit denen wir davor eigentlich überhaupt nichts zu tun hatten", sagt der Trainer. Bald startet für den TSV die Rückrunde der Fußballsaison. Karten von Spielern, die besonders viele Tore schießen, sind dann wahrscheinlich in der Umkleide und auf dem Sportplatz besonders heiß begehrt.

In Utting sind die Karten und Sammelhefte bis Samstag, 27. April, im Rewe in der Dießener Straße 29 erhältlich. In der Herrschinger Filiale (Gewerbestraße 5) dauert die Aktion noch bis Samstag, 25. Mai.