Die Kapuze ihres lila Pullovers hat sie tief über den Kopf gezogen. Eine Sonnenbrille verdeckt die Augen, eine Maske Mund und Nase. Ein bisschen erinnert die Angeklagte damit an amerikanische Rapper. Doch die 38-Jährige unter der Maskerade ist keine Musikerin, sondern studierte Öko-Landwirtin. Und sie ist laut Amtsgericht Landsberg zusammen mit ihrem ebenfalls angeklagten Mann für den Tod von knapp 100 Ziegen verantwortlich, die einst auf ihrem Hof bei Dießen am Ammersee lebten.
Prozess„Sie sollten sich in Grund und Boden schämen, was Sie Ihren Tieren angetan haben“
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Der Bio-Hof „Ziegenbande“ am Ammersee galt als Vorzeigebetrieb, dann wurden dort fast 100 tote Tiere entdeckt. Vor Gericht zeigt sich: Das Ausmaß ist größer als bekannt.
Von Christian Deussing und Linus Freymark, Landsberg
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