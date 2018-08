20. August 2018, 21:56 Uhr Theater Ein Buchhalter auf der Bühne

Die Schauspielerei ist die große Leidenschaft von Roland Schneider. Er spielt mit beim Gilchinger "Jedermann"

Von simon ax, Gilching

Finanzbuchhalter von Beruf und gleichzeitig Schauspieler sein. Dass das geht, versucht Roland Schneider unter Beweis zu stellen, wobei aber offenbar nicht immer beides unter einen Hut zu bekommen ist. Kommendes Wochenende ist er als Schuldknecht im "Jedermann" zu sehen. Regisseurin des berühmten Stücks von Hugo von Hofmannsthal ist Anna Funk. Sie will es modern und mit eigenem Charakter inszenieren. Schneider habe dafür extra den für ihn vorgesehenen Text ins Bairische übertragen. "Auch sonst hat er versucht, so viel wie möglich zu dem Stück beizutragen", sagt Anna Funk begeistert. So habe sich der 58-jährige Gilchinger um die Beleuchtung gekümmert und sogar beim Plakatieren geholfen.

Bei der Aufführung von "Jedermann" ist ein Gilchinger Urgestein dabei: Roland Schneider. (Foto: Stephan Rumpf)

Mit 17 stand Roland Schneider das erste Mal auf der Bühne. "Wenn man den Virus erwischt hat, kommt man nicht mehr davon los" sagt er zu seiner großen Leidenschaft, der Schauspielerei. Mit bayerischen Einaktern auf der Laienbühne in Gilching ging es los. Später spielte er Nebenrollen in Stücken wie "Der Brandner Kaspar und das ewig Leben" oder in "Nosferatu". Studiert hat Schneider eigentlich Betriebswirtschaftslehre. Momentan arbeitet er in der Finanzbuchhaltung eines Unternehmens.

Jedermann ist eine Frau: Szene aus der Gilchinger Inszenierung mit Ulrike Dostal (re.) in der Titelrolle und Lucia von Damnitz als "Werke". (Foto: H.S. Heindl/oh)

Seit 2017 macht Roland Schneider eine professionelle Schauspielausbildung. "Wenn man laufend mit ausgebildeten Schauspielern auf der Bühne steht, kommt mit der Zeit das Bedürfnis, dem Hobby eine solide Basis zu geben", sagt er. Tatsächlich treten in dieser "Jedermann"-Inszenierung haupt- und nebenberufliche Schauspieler auf. Die eigentlich männliche Hauptrolle übernimmt Ulrike Dostal, die am Gärtnerplatz-Theater angestellt ist. Denn, so die Begründung der Regisseurin: Aauch Frauen sind heutzutage Macherinnen. "Niemand spielt den Jedermann so grandios wie Ulrike Dostal", sagt Funk.

Schneider übernahm auch schon kleine Rollen in Fernsehproduktionen. Er war unter anderem in "Dahoam is Dahoam" und bei den "Rosenheim Cops" zu sehen. Die Schauspielerausbildung habe er dieses Jahr - wieder aus beruflichen Gründen - vorübergehend unterbrochen. Weitermachen will er aber definitiv.

"Jedermann" wird am Samstag, 25. August, 20 Uhr, und am Sonntag, 26. August, 18 Uhr, aufgeführt. Als Bühne dient das Amphitheater der James-Krüss-Grundschule in Gilching. Reservierungen sind möglich per E-Mail an jedermann2015@gmx.de. Weitere Informationen zum Stück finden sich auf www.anna-funk.de.