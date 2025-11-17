Schockanrufe nehmen zu und die Maschen werden dabei immer perfider. Trotz Warnungen und Ratschlägen der Polizei fallen viele ältere Menschen auf die Abzocke herein. Die Opfer verlieren dabei nicht nur Geld, Schmuck und Münzen, sondern oft auch die Achtung vor sich selbst.

Von Christian Deussing und Stephanie Schwaderer, Krailling, Gauting, Starnberg, Wolfratshausen, Bad Tölz