Die Betrüger am Telefon agieren hochprofessionell, abgebrüht und suchen sich gezielt ältere Menschen aus, um sie schamlos um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Täter geben sich als Kripobeamte, Staatsanwälte und Oberärzte aus und gaukeln Notlagen von Angehörigen vor, die nach einem angeblich tödlichen Unfall nur mithilfe einer hohen Kaution die Haft abwenden könnten. Geschockt werden die Senioren auch mit anderen Lügengeschichten, zum Beispiel, dass eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft unterwegs sei, man auf deren Liste stehe und deshalb Geld und Schmuck zur Sicherheit einem Beamten übergeben oder hinterlegen müsse. Die Person ist allerdings ein krimineller Abholer, der sofort mit seiner Beute verschwindet.
Telefonbetrug„Wahnsinn, wie echt die Stimme meiner Enkelin klang“
Schockanrufe nehmen zu und die Maschen werden dabei immer perfider. Trotz Warnungen und Ratschlägen der Polizei fallen viele ältere Menschen auf die Abzocke herein. Die Opfer verlieren dabei nicht nur Geld, Schmuck und Münzen, sondern oft auch die Achtung vor sich selbst.
Von Christian Deussing und Stephanie Schwaderer, Krailling, Gauting, Starnberg, Wolfratshausen, Bad Tölz
Enkeltrick und Schockanrufe:Wer legt hier wen herein?
„Hallo Papa, ich bin’s!“ Die Masche zieht nicht bei jedem. Bruno Schmaus aus Pullach hat bereits zum dritten Mal Betrüger am Telefon überlistet. Der 76-Jährige hat sogar regelrecht Spaß daran.
