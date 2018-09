9. September 2018, 17:17 Uhr Allmannshausen Münchner Tauchlehrer ertrinkt im Starnberger See

Der 67-Jährige hatte seine Ausrüstung schon teilweise angelegt, als er von einer Kante abrutschte und unterging.

Von Christian Deussing, Allmannshausen

Erneut ist es an der Steilwand bei Allmannshausen im Starnberger See zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nach Polizeiangaben starb am Sonntagmorgen ein 67-jähriger Tauchlehrer aus München, als er offensichtlich an einer Kante abrutschte und im Wasser unterging. Dabei ertrank der Mann, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte.

Der Münchner, der als erfahren galt, hatte nach ersten Erkenntnissen gegen neun Uhr seine Taucherausrüstung schon teilweise angelegt, diese sei aber noch nicht einsatzbereit gewesen, als er von der Kante in der Nähe der Steilwand abrutschte. Nach mehreren Minuten konnten laut Polizei seine beiden Tauchpartner den Körper des 67-Jährigen aus etwa drei Metern Tiefe bergen - doch das Opfer starb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen.

Immer wieder ereignen sich an der beliebten, aber mittlerweile auch berüchtigten Steilwand an der Seeburg am Ostufer gefährliche Zwischenfälle, die auch tödlich ausgehen. Zuletzt kam dort am Freitag, 13. Juli, ein 57-jähriger Taucher aus Grünwald ums Leben. Laut Polizei war der Mann in einer Gruppe von Tauchern unterwegs und gab Handzeichen, weil er offenbar Probleme bekam. Es war daher ein Notaufstieg eingeleitet worden, doch der Grünwalder blieb vermisst. Der Taucher konnte erst später lokalisiert und dann dessen Leiche aus etwa 50 Meter Tiefe geborgen werden. Die Ausrüstung war von der Polizei sichergestellt worden. Der jetzige Fall von Sonntagmorgen hat sich dagegen in untypischer Weise abgespielt.