Warum er das macht? Sich einen Abend auf die Bühne zu stellen, seine Arbeit abzuliefern, um schließlich mit leeren Taschen wieder nach Hause zu fahren? "Ich könnte jetzt sagen: Edelmut", sagt Kabarettist Alexander Liegl aus München. "Aber ehrlicherweise ist immer schlechtes Gewissen dabei." Hinzu käme um diese Jahreszeit natürlich auch das "Jahresendsentiment", das den 55-Jährigen weicher werden lasse. Am Ende aber seien seine persönlichen Beweggründe ziemlich wurscht, sagt der Münchner: "Hauptsache, es kommt ein fetter Batzen rein."

Deshalb präsentiert Liegl zusammen mit seinem Freund und Kabarettisten Michael Altinger aus dem Münchner Osten zugunsten des "Adventskalenders für gute Werke", dem Spendenhilfswerk der Süddeutschen Zeitung, ein Best-of aus ihren Programmen als "Platzende Hirsche": "Halali! Die besten Nummern der letzten Jagdausflüge!" gibt es am Dienstag, 12. November, um 20 Uhr im Gasthof Widmann in Gilching zu sehen. Kern des Programms ist die Freundschaft, die beide verbindet - aber auch im Weg steht. Denn die zwei Wichtigtuer erzählen eigentlich nur von sich selbst und bekämpfen sich eher in einem vermeintlichen Wettkampf des Besserseins. "Sie lieben und sie hassen sich, dass es nur kracht", fasst Liegl zusammen. Singend und tanzend, dichtend und streitend, sich versöhnend und sofort wieder zankend breiten sie das irrlichternde Universum dieser beiden Sechzehnender vor dem Publikum aus. Dieses sieht nach kurzer Zeit Hirsche platzen, wo vorher noch nicht einmal eine Lichtung war.

Detailansicht öffnen Auf der Bühne lieben und hassen sie sich, im echten Leben sind sie Kollegen und Freunde: Die Kabarettisten Michael Altinger (vorne) und Alexander Liegl präsentieren in Gilching ein Best-of ihrer jüngsten Programme. (Foto: Peter Hinz-Rosin)

Aber auch andere Tiere tauchen auf: So erfahren die Zuschauer, wie witzig Krabben sein können, wie alt eigentlich Hühner werden, wie langweilig gelbe Schafe sind und wie oft sich Bären in falsche Märchen verlaufen. "Was die Themen angeht, muss man sich nicht auf die Suche nach einem roten Faden machen - Spaß macht das Ganze auch so", urteilte die SZ. "Eine Streiterei, die Freude verbreitet - von welchem Zoff kann man das schon sagen?" 2007 erhielten Liegl und Altinger als "Platzende Hirsche" den Programmpreis des Deutschen Kabarettpreises.

Die beiden hatten sofort zugesagt, ihr Programm zugunsten des Spendenhilfswerks zu präsentieren. Liegl kennt und schätzt den "Adventskalender", seit er die Süddeutsche Zeitung kennt. "Es ging eigentlich nur darum, einen Termin zu finden." Denn sowohl er als auch Altinger sind als Solokünstler viel unterwegs und obendrein in diverse andere Projekte eingebunden. Im Sommer war Liegl mit dem "Germanical Siegfried" in Brixen zu Gast, aktuell befindet er sich in einer Schreibphase wie er sagt und arbeitet mit der Tölzer Laientheatergruppe "LUST" an einem neuen Stück. Michael Altinger, 48, wiederum tourt mit seinem nagelneuen Programm "Schlaglicht" durch die Lande und reiht einen Auftritt an den nächsten. Beiden war es dennoch wichtig, die Benefizveranstaltung in den vollen Terminkalendern unterzubringen.

So können Sie spenden Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V. Kreissparkasse München Starnberg IBAN: DE79 7025 0150 0430 0606 40 BIC: BYLADEM1KMS www.sz-adventskalender.de www.facebook.com/szadventskalender

Denn Armut begegnet auch ihnen im Alltag - "wahrscheinlich recht oft", wie Liegl sagt. "Nur ist einer der miesen Tricks der Armut, dass sie sich so gut verstecken kann. Vor allem in Gegenden wie Oberbayern." Und wenn er dann einmal Leute auf der Straße für Lebensmittel anstehen oder auf dem Gehsteig sitzen sehe, dann lenkten die glänzenden schweren Limousinen ab, die hier überall parkten. "Das ist dann aber kein mieser Trick der Armut, sondern einer von meinem Kopf", bekennt er. Umso mehr freut er sich auf den Abend in Gilching. Auf ein beruhigtes Gewissen und einen fetten Batzen für den SZ-Adventskalender.

"Platzende Hirsche: Halali! Die besten Nummern der letzten Jagdausflüge", Kabarett zugunsten des SZ-Adventskalenders am Dienstag, 12. November, um 20 Uhr im Gasthof Widmann Oberer Wirt in Gilching, Einlass 18 Uhr. Karten unter Telefon 089/21839228 oder www.muenchenticket.de