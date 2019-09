Zwei jugendliche Stand-Up-Paddler haben am Sonntag eine Suchaktion auf dem Ammersee ausgelöst. Um 16.10 Uhr waren die 13 und 15 Jahre alten Buben aus Buchloe vom Vater des Älteren als vermisst gemeldet worden: Sie waren Stunden zuvor im Uttinger Freizeitgelände gestartet, von Süden her schien ein Unwetter aufzuziehen. Zwei Rettungshubschrauber, ein Polizeiboot sowie die Wasserwachten Utting, Schondorf, Buch, Herrsching und Landsberg Land waren an der Suche beteiligt. Die Jugendlichen konnten in der Seemitte gefunden werden, die Wasserwacht Buch entdeckte sie auf Höhe Breitbrunn. "Etwas entkräftet und leicht unterkühlt" - so die Polizei - wurden die Buben samt SUPs nach Utting gebracht.