Die Landsberger Straße in Inning ist bis Ende Juni gesperrt

Von Astrid Becker, Inning

Die Inninger müssen in den kommenden Monaten mit einigen Behinderungen in ihrer Gemeinde rechnen. Am vergangenen Montag haben die Bauarbeiten an der Salzstraße und an einer der Hauptverkehrswege der Gemeinde, der Landsberger Straße, begonnen. Dafür wurde letztere komplett für den Verkehr gesperrt und sogar die dortige Bushaltestelle auf den Marktplatz verlegt.

Konkret bedeutet das für die Kinder, die die Montessori-Schule beziehungsweise den Kindergarten dort besuchen, nach den Faschingsferien deutlich weitere Wege vom und zum Schulbus. Wer bislang öffentlich in den Ortsteil Stegen direkt am Ammersee unterwegs war, muss sich ebenfalls umstellen: Weil es nun keine Wendemöglichkeit für Regionalbusse mehr gibt, ist auch die Endhaltestelle "Stegen" zum Parkplatz direkt an der Staatsstraße 2070 verlegt worden. Eine Haltestelle direkt am Seeufer, so wie bisher, wird es also für die gesamte Dauer der Straßensperrung nicht mehr geben. Die Gemeinde geht derzeit davon aus, dass die Straße von 28. Juni an wieder für den Verkehr freigegeben ist und dann auch die Busse dort wieder fahren können.

Abgeschlossen sind die Arbeiten dann aber noch immer nicht. Die Gemeinde gibt als Fertigstellungstermin für alle Arbeiten den Spätherbst dieses Jahres an. Denn es sollen nicht nur die Fahrbahnen saniert und sicherer gemacht werden, sondern auch so ausgebaut werden, dass die Niederschläge dort künftig versickern können und nicht den sensiblen Inninger Bach belasten. Zudem soll der Bürgersteig von der Münchner Straße aus Richtung Montessori verbreitert werden. Ein komplett neuer Bürgersteig wird bei der Einfahrt zur Moosstraße entstehen. Die Arbeiten werden auch dafür genutzt, Wasserleitungen, Hausanschlüsse sowie teilweise Strom- und Telefonleitungen zu erneuern. Eingebaut werden sollen auch eine Erdgasleitung sowie Mikrofaserleerrohre für den späteren Einbau von Glasfaser-Hausanschlüssen.