6. August 2019, 22:10 Uhr Straßenbau Autobahnauffahrt Inning wird gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten auf der Lindauer Autobahn A 96 ist die Auf- und Abfahrt Inning sowie der Rastplatz Martinsberg in Fahrtrichtung München von Donnerstag, 8. August, bis Freitag, 9. August, in der Zeit von 19.30 bis 5.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr, der von Inning aus nach München möchte, wird über die Auffahrt Wörthsee zur Umleitung U55 geleitet. Verkehrsteilnehmer aus dem Westen, die in Inning abfahren möchten, verlassen bereits an der Anschlussstelle Greifenberg die Autobahn und nutzen dann die Umleitung U53.