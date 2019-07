3. Juli 2019, 09:24 Uhr Badegelände Aufstand gegen Parkverbot am "Steininger"

Bürger protestieren im Starnberger Stadtrat gegen Neuregelung im Unteren Seeweg. Verwaltung sucht Kompromiss.

Von Peter Haacke

Als Aufreger dieses Sommers dürfte die geänderte Verkehrsregelung am Unteren Seeweg in Starnberg in die Annalen der Kreisstadt eingehen. Denn seitdem die Stadtverwaltung im südlichen Bereich der bestenfalls nur 4,50 Meter breiten Straße auf 80 Prozent der Gesamtlänge ein Parkverbot verhängte, um die Vorgaben für einen mindestens drei Meter breiten Rettungsweg einzuhalten, rumort es in der Bevölkerung: Regelmäßige Nutzer des "Steininger Grund" - ein idyllisch gelegenes, frei zugängliches Badegelände in städtischem Besitz - protestieren gegen die Neuregelung, weil sie ihre Fahrzeuge hier nicht mehr straffrei abstellen können. Nachdem in der Vorwoche bereits eine Petition im Rathaus landete, machten einige Bürger ihrem Unmut am Montag auch im Stadtrat Luft. Doch eine machbare Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Drei Parkplätze für Behinderte und sechs Stellflächen mit eingeschränktem Halteverbot - mehr ist nicht geblieben an Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge am Unteren Seeweg, der jahrzehntelang rigoros zugeparkt wurde. Polizei und Kommunale Verkehrsüberwachung kontrollieren die Straße zwar immer wieder sporadisch; vor allem am vergangenen heißen Wochenende gab es viele Strafzettel. Doch insbesondere Starnberger, die das "Steininger" zum kostenlosen Früh- oder Abendschwimmen nutzen, können und wollen sich nicht mit der Neuregelung abfinden. Zumal eine Anreise per Fahrrad für ältere Herrschaften aus den Starnberger Ortsteilen, aber auch aus umliegenden Gemeinden, offenbar eine Zumutung darstellt.

Zum Auftakt der Sitzung jedenfalls setzte es beim Tagesordnungspunkt "Bürger fragen" harsche Kritik. Ein Anwohner lobte zwar zunächst die "hervorragende Regelung", weil die seit Jahren kritische Situationen zwischen Auto- und Radfahrern nun weitgehend entschärft und auch Fußgänger fortan "kein Freiwild" mehr seien. Doch der überwiegende Teil der Redner sah das anders: Von einer "Behinderung der Öffentlichkeit" war die Rede, und dass man das Badegelände doch gleich schließen könne. Ein anderer monierte - abgesehen von der Parkplatzsituation - die Zustände auf dem Gelände: Allerlei Unrat hinterließen die Gäste, es werde Alkohol getrunken, mit Drogen gedealt und ja, auch das, sogar Geschlechtsverkehr sei hier schon sichtbar vollzogen worden, berichtete der Mann. Ein Gautinger sagte, dass er sein Auto künftig in umliegenden Wohngebieten abstellen werde. Und ein Starnberger schlug vor, Parkplätze auf dem "Steininger" anzulegen; mehrfach angeregt wurde ein zeitlich befristetes Parkverbot.

Tatsächlich dürfte es sich mit dem Entfall der Stellflächen am Unteren Seeweg um einen Kollateralschaden zulasten der Badegäste handeln, der jedoch unter Berücksichtigung der Straßenverkehrsordnung durchaus seinen Sinn hat. Auslöser für die Neuregelung waren die zeitweise chaotischen Zustände durch wild auf der Seepromenade abgestellte Fahrzeuge: Immer wieder gab es Beschwerden über Partygänger, die bis vors Undosa oder gar zur Bahnunterführung fuhren, obwohl dieser Bereich ausschließlich Fußgängern vorbehalten ist. Die Stadtverwaltung ließ eine neue Schranke aufstellen, um im Undosa-Bereich Ruhe einkehren zu lassen - und erließ für den südlichen Bereich des Seewegs das Parkverbot, weil die schmale Gasse Rettungsfahrzeuge ausbremsen könnte.

Die Stadtverwaltung versucht nun, mit Landratsamt und Polizei einen Kompromiss zu finden, der zugleich aber auch den gesetzlichen Vorgaben entsprechen muss. Keine leichte Aufgabe, zumal die Deutsche Bahn sich standhaft weigert, auch nur einen Zentimeter Grund ihres Bahndamms zu veräußern. Gut möglich, dass hier nun Starnbergs erster Shared-Space entsteht. Oder aber, dass auch noch die verbliebenen Parkplätze entfallen.