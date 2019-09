Eine 85-jährige Frau aus Münsing ist am Freitagnachmittag im Starnberger See ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war die Seniorin zuletzt gegen 14.30 Uhr lebend gesehen worden. Die Frau war eine geübte Schwimmerin und soll täglich an einem Steg an der Nördlichen Seestraße im Ortsteil Ammerland gebadet haben. Dort entdeckten zwei Passanten am Freitag den leblosen Körper der Seniorin, der direkt in Stegnähe im Wasser trieb. Den Beamten zufolge zogen die beiden die Frau sofort aus dem Wasser und alarmierten die Polizei. Außerdem versuchten die beiden selbst, die Frau zu reanimieren. Doch weder ihnen noch den Rettungskräften gelangen die Wiederbelebungsversuche. Wie lange die Frau bereits leblos im Wasser trieb, ist noch ungeklärt. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei hätten aber keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Fremdverschulden vorliege, so die Polizei. Inzwischen konnte die Frau identifiziert werden. Die Todesursache war aus ihrer Sicht unzweifelhaft. Deswegen hat die Staatsanwaltschaft die Leiche bereits freigegeben.