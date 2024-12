Starnberger See:Jens Lehmann verkauft seine Villa

Der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann verkauft nach SZ-Informationen sein Anwesen in Berg am Starnberger See . Das Haus von 1999 verfügt über eine Wohnfläche von mehr als 630 Quadratmetern, neun Zimmer und sechs Badezimmer. Zudem gibt es einen Indoor-Pool. Der Kaufpreis liegt bei 12,9 Millionen Euro. Nach SZ-Informationen zieht es Lehmann nach München: Der WM-Torwart von 2006 soll in der Landeshauptstadt eine angemessene Wohnung gefunden haben.

Für das Anwesen am Ufer des Starnberger Sees ist noch kein Käufer gefunden. Interessenten soll es aber bereits einige geben. Dem Vernehmen nach soll sich Lehmann seit etwa einem Jahr darum bemühen, seine luxuriöse Villa zu verkaufen. Mit der diskreten Abwicklung ist der Starnberger Makler Oliver Herbst eigentlich exklusiv vertraut. Dennoch ist die Villa auch bei mindestens einem weiteren Immobilienmakler im Exposé zu finden.

Jens Lehmann soll Probleme mit seinen Nachbarn gehabt haben - eine Auseinandersetzung beschäftigte die Justiz. (Foto: Arlet Ulfers)

In der Nachbarschaft hält sich das Bedauern über Lehmanns Wegzug offenbar in Grenzen. Die Bild-Zeitung zitiert einen Anwohner mit den Worten, dem früheren Fußballprofi weine „hier keiner eine Träne nach“. Lehmann habe es sich mit allen Nachbarn verscherzt. Eine Auseinandersetzung zwischen Lehmann und einem anderen Anwohner beschäftigte in diesem Jahr erneut die Justiz.

In der zweiten Auflage des sogenannten „Kettensägen-Prozesses“ war der 55-Jährige vom Landgericht München II im September zu insgesamt 135 000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die 150 Tagessätzen à 900 Euro kamen unter anderem deshalb zusammen, weil Lehmann den Dachbalken der Garage seines Nachbarn bearbeitet hatte. Offenbar störte ihn das Gebäude so sehr, dass sich der frühere Leistungssportler zum Griff zur Kettensäge genötigt sah. Neben den Problemen mit der Justiz soll sich Lehmann in diesem Jahr von seiner Frau getrennt haben. Laut Bild ist Lehmann die Villa deshalb zu groß geworden.