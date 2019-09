Ein Jahr vor der geplanten Wiedereröffnung des Gasthofs Schauer in Possenhofen stehen die Pächter fest: Auf der Ortsteilversammlung am Mittwoch stellte Pöckings Bürgermeister Rainer Schnitzler das Wirtepaar Verena und Christoph Ziesel vor. Nach Angaben des Rathauschefs sind die Pächter schon länger bekannt. Es sei jedoch Stillschweigen vereinbart worden, bis ihr derzeitiger Arbeitgeber informiert sei. Ihr Konzept hielt Schnitzler für "sehr überzeugend".

Die Restaurantfachfrau und der gelernte Koch wollen die etwa 200 Jahre alte Traditionsgaststätte wieder zu einem Treffpunkt für die Possenhofener machen. "Wir sind leidenschaftliche Gastronomen", sagte Verena Ziesel, die Gemütlichkeit und Herzlichkeit mit hochwertiger Gastronomie verbinden will. Das Ehepaar, das zwei Kinder hat, arbeitet bei der Catering-Firma Dahlmann in München. Der 34-jährige Ziesel ist dort Küchenchef. Gelernt habe er im In- und Ausland, sagte er. Sein besonderes Augenmerk will er auf Regionalität legen. Der direkte Kontakt zu den Erzeugern sei ihm wichtig, sagte der gebürtige Oberfranke. Daher will er bei den Bauern vor Ort einkaufen. Einige Produkte will er sogar selbst im dazugehörigen Wirtsgarten anbauen.

Ziesel plant, nach alten, bewährten Rezepten zu kochen, aber die klassisch bayerische Küche auch neu zu interpretieren. Er bevorzuge eine ehrliche Küche auf hohem Niveau. Seine 31 Jahre alte Frau arbeitet derzeit als Teamleiterin in der Verkaufsabteilung und wird im Gasthof den Bereich Büro und Verwaltung managen. Es sei ihr wichtig, den Charakter des Gasthofes zu bewahren nach dem Motto "Tradition trifft auf Moderne", erklärte sie. Wie der Gasthof unter der Leitung der neuen Wirte einmal heißen soll, wissen Verena und Christoph Ziesel noch nicht. Aber dafür haben sie noch etwas Zeit.

Damit sich die Kinder des Wirtepaares an die neue Umgebung gewöhnen können, ist die Familie schon jetzt als Zwischenlösung nach Tutzing umgezogen. Bald jedoch wollen sie ihre Wohnung in Possenhofen beziehen. Im Gasthof Schauer ist im ersten Stock eine Betriebsleiterwohnung mit Terrasse geplant.

Die Gemeinde hatte den Gasthof, der nach Angaben von Rathauschef Schnitzler stark daran beteiligt gewesen ist, dass der Tourismus an den Starnberger See kam, im Jahr 2005 von Philippine Schauer erworben. Sie sei auf die Gemeindeverwaltung zugekommen, damit der seit den 70er-Jahren geschlossene Gasthof wiederbelebt und das etwa 7000 Quadratmeter große Ensemble, zu dem neben der Gaststätte auch mehrere Baracken sowie ein Mehrfamilienhaus gehören, erhalten bleibt, betonte Bürgermeister Schnitzler.