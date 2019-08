Kreuzfahrten sind groß in Mode. Man muss aber gar nicht in die Karibik, wenn an einem Sommertag ein Bootstrip auf dem Starnberger See Entspannung, Badefreuden und Eindrücke vom Luxusleben am Ufer garantiert. Ein Elektroboot kostet in Starnberg etwa 30 Euro pro Stunde und ist leicht zu fahren.