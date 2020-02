Große Pläne: Das Unternehmen Houdek will im Gewerbegebiet Starnberg ein modernes Quartier mit Wohnungen verwirklichen.

Gesucht werden: Systemtechniker, Molkereimeister, Elektroniker, Informatiker, Bäcker, Metzger, ganz zu schwiegen von den vielen unbesetzten Ausbildungsplätzen. Und selbst wenn die Mittelstands-Unternehmer im Fünfseenland übertarifliche Bezahlung anbieten, haben sie Probleme, Mitarbeiter zu finden. Die größte Schwierigkeit dabei ist der Mangel an günstigen Wohnungen. Immer öfter überlegen Firmenchefs jetzt, selbst Wohnraum zu schaffen. "Schmid Alarm" in Stockdorf ist schon sehr weit damit. Das Familienunternehmen hat die Oberland GbR gegründet und baut an der Gautinger Straße 18 öffentlich geförderte Wohnungen, die im April fertig sein sollen.

Fünf Millionen Euro habe das Unternehmen, das 50 Mitarbeiter beschäftigt, in das Projekt "Oberland" investiert, sagt Geschäftsführer Tobias Schmid. Ursprünglich wollten die Spezialisten für Alarmanlagen auf dem Gelände der früheren Gaststätte Haus Oberland die Firma erweitern. Doch der Fachkräftemangel verstärkte sich rapide, gleichzeitig stiegen die Mieten höher und höher. Für Tobias Schmid, seine Eltern Rudolf und Uta sowie seine Schwester Ina ist das Projekt Oberland ein langfristiges. Die Sozialbindung laufe über 25 Jahre. Schmid: "Uns geht es nicht um die Maximierung der Rendite." Profitieren davon sollen die Mitarbeiter. Wobei es sich in Stockdorf nicht um reine Betriebswohnungen, sondern um öffentlich geförderte handelt. Freilich sollen die Schmid-Mitarbeiter bevorzugt werden. Wer einziehen will, braucht aber einen Wohnungsberechtigungsschein.

Detailansicht öffnen Die Firma "Schmid Alarm" ist mit ihrem Projektin Stockdorf schon weit gekommen. Im April soll Eröffnung sein. (Foto: Franz Xaver Fuchs)

"Wir brauchen günstigen Wohnraum", sagt Christoph Winkelkötter. Ein heikles Thema, meint er, denn noch würden zu viele Einfamilien- und Doppelhäuser gebaut anstatt Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Die Folge: zu viele Pendler. Von den 52 000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Landkreis arbeite nur ein Viertel hier. Winkelkötter: "Das ist aus ökologischer Sicht sehr schlecht." Das Konzept der Unternehmerfamilie Houdek, die Industriebaracken im Starnberger Gewerbegebiet abzureißen und dort auf 30 000 Quadratmetern ein modernes Quartier mit Wohnungen, Arbeitsplätzen und Freizeitangeboten zu realisieren, findet Winkelkötter einfach nur "toll".

Ganz konkrete Vorstellungen von Mitarbeiterwohnungen hat Barbara Scheitz. Die Chefin der Andechser Biomolkerei mit ihren 200 Beschäftigten hat im Dezember im Andechser Gemeinderat einen Antrag eingereicht für den Bau eines Boarding-Hauses. 25 kleine Wohnungen sind geplant. Neue Mitarbeiter könnten dort ein paar Monate überbrücken, bis sie eine eigene Bleibe gefunden hätten, begründet Scheitz das Projekt.

Aber die Sache hat einen Haken: Das Grundstück gegenüber der Molkerei ist als Grünfläche ausgewiesen. Zwar wurde die Änderung des Flächennutzungsplans vom Gemeinderat bereits beschlossen, muss aber vom Landratsamt noch genehmigt werden. Im neuen Bauleitplan ist die Wiese als Mischgebiet ausgewiesen. Der Scheitz-Antrag wurde zurückgestellt, bis das Landratsamt sein Plazet gegeben hat.

Mit dem Gedanken, günstigen Wohnraum zu bauen, spielt auch Detlef Schneider, der Geschäftsführer des Seefelder Unternehmens TQ Systems. Er besitzt ein Grundstück am Oberfeld in Hechendorf. Dort sollen aber nicht nur Wohnungen entstehen, Schneider möchte das Quartier insgesamt attraktiver machen. "Wir haben keinen Bäcker und Metzger mehr in Hechendorf,", sagt er. Vorstellen könnte er sich dort einen kleinen Supermarkt und auch ein Café. Es gebe aber noch keinen Zeitrahmen.

Wer soll das bezahlen? Starnberg - Für das Klinikum Starnberg ist es essenziell, bezahlbare Wohnungen anbieten zu können, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und zwar nicht nur für Pflegepersonal, sondern auch für Ärzte. "Wenn wir einem neuen Mitarbeiter bei der Einstellungszusage keine Wohnung zusagen können, kommt der Mitarbeiter nicht", sagt Geschäftsführer Heiner Kelbel klipp und klar zur gegenwärtigen Situation am Krankenhaus. Mietangebote vom freien Markt werden dort gern ausgehängt, sind allerdings oft indiskutabel. Kelbel nennt ein Beispiel aus den vergangenen Tagen: "111 Quadratmeter und 2800 Euro Kaltmiete. Wer soll das denn bezahlen können?" Hilfreich ist für das Starnberger Klinikum der Zugriff auf 220 Wohnungen in einem eigenen Personalwohnheim. Davon seien aber fast immer fünf Wohnungen in der Sanierung, die dann nicht zur Verfügung stünden, so Kelbel. Weitere Personalwohnungen zu schaffen, sei derzeit unmöglich. Es stünden weder freie Flächen zur Verfügung noch passende Gebäude. Einige Wohnungen könnten beim Verband Wohnen in Anspruch genommen werden. Dort sei die Fluktuation aber sehr gering. "Da muss es gerade passen, dass ein Mieter eine Wohnung räumt und wir einen Kandidaten haben, der dann sofort dort einzieht. Ansonsten wird die Wohnung anderen Institutionen angeboten", erklärt der Geschäftsführer. Angemietete Wohnungen habe man im Moment nur wenig. Das Problem sei, dass die Wohnungen zu einem Preis vermietet würden, den die Mitarbeiter nicht zahlen können. "Wir können aber auch nicht als Unternehmen diese Mieten übernehmen und den Mitarbeitern dann eine ermäßigte Miete in Rechnung stellen", sagt Kelbel. "Das würde natürlich zu einer Ungerechtigkeit führen, wenn einzelne Mitarbeiter hier unterstützt werden, andere nicht." Die Starnberger Kliniken sind ein Verbund aus sechs Einrichtungen mit den drei Kliniken Starnberg, Penzberg und Seefeld sowie der Berufsfachschule für Krankenpflege, der Gesundheitsakademie und der Wahlleistungsstation Residence. Sie beschäftigen derzeit 1020 Mitarbeiter. manu

Kreisbaumeister Christian Kühnel begrüßt die Anstrengungen der Firmenchefs "grundsätzlich" - wenn sie denn verfügbare Baugrundstücke haben. Davon gebe es aber zu wenig im Landkreis. Wiesen einfach in Bauland umzuwandeln, sieht er kritisch. Und generell Wohnungen in einem Gewerbegebiet zu bauen, gehe außer für Hausmeister oder Betriebsleiter gar nicht. "Das ist baurechtlich nicht vorgesehen", sagt der Kreisbaumeister.

Diese Erfahrung musste Michael Padberg machen. Der Chef des Unternehmens PTC Telekom in Etterschlag, das 60 Mitarbeiter hat, hatte vor vier Jahren dem Wörthseer Gemeinderat Pläne für den Bau von 30 Mietwohnungen auf seinem Firmengelände präsentiert. Die Miete sollte unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen. Nur Geringverdiener aus dem Landkreis sollten in den Genuss dieser Wohnungen kommen. Der Gemeinderat war willig, aber das Kreisbauamt spielte nicht mit: baurechtlich nicht vorgesehen. Doch Padberg gibt nicht auf. Nach der Kommunalwahl will er das Thema erneut angehen, "aber nicht mehr so blauäugig", sagt er. Sich um soziale Aspekte zu kümmern, gehöre zu einem Mittelständler, "wir denken nicht nur an Kohle".