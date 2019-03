14. März 2019, 14:44 Uhr Starnberg Tunnel-Gegner scheitern erneut vor Gericht

Auch der Verwaltungsgerichtshof hält in der Berufung das Bürgerbegehren in dieser Form für unzulässig.

Das Bürgerbegehren "Kein Tunnel in Starnberg" bleibt unzulässig. Das hat der vierte Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in der Berufungsverhandlung entschieden. Die Richter sind der Ansicht, dass sich aus der Fragestellung nicht ergebe, welche rechtlichen oder politischen Mittel der Stadtrat und die Stadtverwaltung im Falle eines erfolgreichen Bürgerentscheids ergreifen müssten. Die Formulierung des Bürgerbegehrens erweist sich damit als zu ungenau. Bereits in der mündlichen Verhandlung am Donnerstag hatte der Vorsitzende Richter Dieter Zöllner Zweifel daran geäußert.

Es geht um die Bedeutung des Wörtchens "alles". Die Initiativen "Pro Umfahrung, contra Amtstunnel" um WPS-Stadtrat Klaus Huber, "Starnberg bleibt oben" um Michael Landwehr und der Zahnarzt Johannes Glogger wollen die Starnberger nämlich über folgende Frage abstimmen lassen: "Sind Sie dafür, dass die Stadt alles unternimmt, damit der B2-Tunnel nicht gebaut wird?" Damit wolle das Bürgerbegehren nicht nur den Stadtratsbeschluss vom Februar 2017 zugunsten des Baus der zwei Kilometer langen Röhre kippen, was rechtlich zulässig wäre, sondern fordere von der Stadt weitere Aktionen gegen den Tunnel, urteilt der Verwaltungsgerichtshof.