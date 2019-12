Weihnachten ist ein hell erleuchtetes Fest in der dunklen Jahreszeit. Damit es nicht durch Brände überschattet wird und auch die Feuerwehrleute möglichst nicht von ihren Familien weg ausrücken müssen, empfiehlt die Kreisbrandinspektion Starnberg einige Vorsichtsmaßnahmen.

Kerzen sollten niemals unbeaufsichtigt brennen, vor allem nicht, wenn Kinder dabei sind. Unachtsamkeit, so die Feuerwehr, ist Brandursache Nummer eins. Auch wenn man Streichhölzer und Feuerzeuge in den kommenden Tagen griffbereit haben möchte - ein kindersicherer Platz zur Aufbewahrung ist unabdingbar. Brennende Kerzen sollten nie in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Geschenkpapier oder Vorhängen stehen oder an Stellen mit starker Zugluft. Weiter rät die Feuerwehr, Kerzen immer in einer standfesten, nicht brennbaren Halterung zu befestigen. Am Weihnachtsbaum empfiehlt es sich, Kerzen von oben nach unten anzuzünden, sie aber in umgekehrter Reihenfolge zu löschen.

Kerzen an Adventskränzen und am Weihnachtsbaum sollten rechtzeitig gelöscht werden, bevor sie heruntergebrannt sind. Denn Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und wird zur Brandgefahr. Auch bei elektrischen Lichterketten lauern Gefahren. Steckdosen dürfen nicht mit Lichterketten überlastet werden, warnt die Feuerwehr. Die elektrischen Kerzen sollten ein Prüfsiegel tragen, das den VDE-Bestimmungen entspricht. Um notfalls selbst das Schlimmste zu verhindern, stellt man am besten Löschmittel wie einen Eimer mit Wasser oder einen Feuerlöscher bereit. Löschen sollte man aber nur, wenn das ohne Eigengefährdung möglich ist. Ansonsten schließt man möglichst die Tür zum Brandraum, verlässt mit der Familie die Wohnung und alarmiert sofort die Feuerwehr unter dem Notruf 112.