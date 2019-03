27. März 2019, 09:07 Uhr Hallenbäder komplett ausgebucht Warten auf den Schwimmkurs

Wer sein Kind für das Seepferdchen anmelden will, hat ein Problem: In Starnberg und Umgebung sind die Angebote auf Wochen hinaus ausgebucht. Im "Seebad" arbeitet man noch an der Lösung des Problems.

Von Peter Haacke

Nur wenige Wochen sind es noch bis zum Start der Badesaison, doch viele Eltern stehen vor einem Dilemma: Ihre Kinder können nicht schwimmen. Wer seinen Sprösslingen das Schwimmen beibringen lassen möchte, steht in Starnberg aber erst mal auf dem Trockenen: Obwohl das "Seebad" - der einstige Wasserpark - nach umfassender Sanierung schon seit Monaten wieder den Betrieb aufgenommen hat, gibt es nur wenige Anfänger-Kurse. Die Wartelisten sind lang, und auch die Schwimmbäder in den benachbarten Landkreisen sind hoffnungslos ausgebucht.

Die Kunst, sich über Wasser zu halten, ist eine Art Lebensversicherung: Wer es einmal kann, verlernt es nicht mehr. Fürsorglichen Eltern ist es daher wichtig, dass ihre Kinder schwimmen können, bevor sie an Seen oder in Hallen- und Freibädern herumtoben. Doch die Voraussetzungen zum Erwerb des "Seepferdchens", der ersten Prüfungsstufe zum Schwimmen, die früher "Freischwimmer" hieß, werden immer schwieriger: Immer mehr Schwimmbäder schließen aus Kostengründen oder werden durch Spaßbäder ersetzt, viele Schulen bieten gar keinen Schwimmunterricht mehr an. Das ist in vielen Orten Realität: - mit drastischen Folgen: Immer weniger junge Menschen können richtig schwimmen. 2018 ertranken in Deutschland nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) 504 Menschen, rund 80 davon in Bayern. 86 Prozent dieser Todesfälle ereigneten sich an ungesicherten Badestellen wie Flüssen, Bächen und Seen.

In Starnberg sollte dies alles eigentlich kein Problem sein, zumal nach fast dreijährigen Sanierungsarbeiten im Juli 2018 der Wasserpark wieder eröffnet wurde. Doch Eltern, deren Kinder das Schwimmen lernen sollen, müssen entweder lange Wartezeiten in Kauf nehmen oder zur Selbsthilfe greifen. Auch in benachbarten Regionen sieht es nicht besser aus: In Germering etwa ist die Anmeldeliste für Gruppenkurse voll, es herrscht Anmeldestopp. In Geretsried werden Schwimmkurse über die städtische VHS angeboten, doch auch die ist ausgebucht. Ähnlich sieht es in Weilheim aus: Teilweise reisten die Eltern aus dem 30 oder 40 Kilometer entfernten Umland an, berichtet René Jakob, Betriebsleiter des Hallenbads. Und im kleinen Ozonbad Pöcking sind Anfängerkurse bis Juli ausgebucht. "Der Andrang ist extrem", sagt Betriebsleiter Claude Haas.

Besonders angespannt aber ist die Lage in Starnberg. Vor der Sanierung des Wasserparks wurden Anfängerkurse von den Schwimmmeistern angeboten, doch "so weit sind wir noch nicht", verrät eine Mitarbeiterin. Seit Monaten heißt es auf der Homepage: "Schwimm-, Babyschwimm-, Wassergymnastik-, Aquatraining- und Kraulkurse: Demnächst hier im Seebad Starnberg." Bislang tut sich zwar nichts, doch man sei sich des Problems bewusst und plane bereits, heißt es. Derzeit bietet einzig die Wasserwacht in Starnberg Kurse an - seit Neueröffnung des Hallenbades bereits der fünfte - doch die Anträge stapeln sich: Auf der Warteliste stehen bereits etwa 100 Eltern, sagt Marion Mair, beim BRK Ansprechpartnerin für die Servicestelle Ehrenamt: "Wir sind voll bis obenhin." Es fehle an Schwimmlehrern und Bädern. Auch der TSV Starnberg ist nicht glücklich. Zwar bietet der Verein keine Anfängerkurse an, doch vor allem im Breitensportbereich für Jugendliche fehle es der neu belebten Schwimmabteilung an Kapazitäten, sagt TSV-Geschäftsführer Benedikt Pohlus.

Laut DLRG schafften im Vorjahr bundesweit nur noch 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen den Freischwimmer. "Wir sind auf dem besten Weg, ein Land der Nichtschwimmer zu werden", warnte DLRG-Präsident Heiko Mählmann. "Schwimmen zu lernen, ist ein Grundrecht von Kindern, ebenso wie lesen und schreiben." Ultimativer Tipp von Betriebsleiter Haas aus Pöcking: "Die Eltern müssen selbst mehr mit ihren Kindern tun", sagt er. "Tipps vom Bademeister gibt's gratis."