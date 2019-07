29. Juli 2019, 21:38 Uhr Starnberg Räuber und Rotwein

Dieser Abend führt auf eine literarische wie kulinarische Reise nach Italien: Stefan Ulrich - früherer Rom-Korrespondent der SZ und jetziger Leiter des Meinungsressorts - liest in der Bücherjolle am Kirchplatz aus seinem Toskana-Krimi "In Schönheit sterben". Dazu schenkt die Buchhandlung den Rotwein "Poggio ai Ginepri" aus Bolgheri aus, die Eiswerkstatt kreiert die Sorte "Maremma-Blut" - die Gegend ist einer der Schauplätze von Ulrichs Romanen. Beginn am Donnerstag, 1. August, ist um 20 Uhr. Verlost werden zudem drei Kochbücher und drei Bücher Ulrichs. Am Mittwoch, 21. August, um 19.30 Uhr liest die Starnbergerin Erika Schalper aus ihren Essays "Fleisch-Stücke". Dazu gibt's Gegrilltes und Bier. Der Unkostenbeitrag liegt jeweils bei neun Euro. Die Bücherjolle bittet um Reservierung unter www.buecherjolle.de, Telefon 08151/12828.