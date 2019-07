26. Juli 2019, 07:29 Uhr Abschlussfeier 50 Schüler wollen Starnberger Polizeiwache stürmen

Zuvor hatte ein betrunkener 15-Jähriger bei einer Schulabschlussfeier randaliert. Er war deshalb in Gewahrsam genommen worden. Die anderen Schüler wollten ihn befreien.

Rund 50 Schüler haben in Starnberg versucht, einen 15-Jährigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Der betrunkene Jugendliche hatte zuvor am Donnerstagabend auf einer Schulabschlussfeier randaliert. Der Sicherheitsdienst rief daraufhin die Polizei. Der Jugendliche zeigte sich jedoch "völlig uneinsichtig, blieb aggressiv, pöbelte, provozierte und beleidigte die Beamten, die nun einen Platzverweis aussprachen", berichtete die Polizei. Als sie ihn nicht beruhigen konnten, entschieden sie, ihn in Gewahrsam zu nehmen.

Kaum hatten die Beamten den jungen Mann zur Wache gebracht, versuchte ein Mob aus Schülern, gewaltsam in die Polizeistelle einzudringen. Flaschen flogen gegen Fenster, eine Scheibe ging zu Bruch. Vergeblich versuchten die Jugendlichen, die Eingangstür aufzubrechen. Auch das Polizeischild am Eingang hielt stand.

Mit massiver Unterstützung weiterer Polizisten wurde die Lage schließlich beruhigt. Mehrere Jugendliche wurden kontrolliert - drei von ihnen wurden vorläufig festgenommen. Ihnen wird Gefangenenbefreiung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die Beamten prüfen noch, inwieweit der Tatbestand des Landfriedensbruches verwirklicht wurde. Für die kommende Nacht will die Polizeiinspektion Starnberg ihre Präsenz erheblich verstärken.