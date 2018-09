5. September 2018, 17:47 Uhr Fünfseen-Filmfestival Masse und Klasse

Das internationale Cineasten-Spektakel wird am Donnerstag in der Schlossberghalle eröffnet.

Von Gerhard Summer, Starnberg

Alles ist anders und doch fast so wie in den Vorjahren. Helfer rollen an diesem Donnerstag wieder den Teppich vor der Schlossberghalle aus, abends werden dann knapp 400 Besucher über den 31 Meter langen und zwei Meter breiten Läufer schreiten, der mindestens so blau ist wie der Starnberger See. Für jeden gibt es ein Glas Sekt, später serviert das Team des Gautinger Kino-Bistros "Tati" dann Datteln mit Speck, Taboulé im Glas, Wraps mit Lachs und andere Kleinigkeiten mit arabisch-marokkanischem Touch.

Ja, und so gegen 19.30 Uhr wird Moderatorin Marieke Oeffinger, diesmal in einem aufwendigen goldenen Etuikleid, das zwölfte internationale Fünfseen-Filmfestival eröffnen und erst dem Bayerischen Staatsminister für Europa, Digitales und Medien, Georg Eisenreich, das Mikro in die Hand drücken und danach den Mann auf die Bühne holen, der am besten erklären kann, was heuer alles neu ist an seinem großen Fest: Matthias Helwig.

Natürlich, da ist der geänderte Termin. Bisher war das Großereignis Ende Juli, Anfang August über die Bühne gegangen. Manchmal war das Wetter durchwachsen, aber ab und zu war es so heiß, dass die am Ende doch wieder stattlichen Besucherzahlen zwar an ein Sommerwunder grenzten, aber Helwig am Ende trotzdem draufzahlte. Die Entscheidung, sich von dieser Risikozeit zu verabschieden und die Open-Airs abzukoppeln, war auch ein wenig verwegen, schon deshalb, weil das Publikum an Gewohnheiten hängt und die Münchner Wiesn ihre Schatten vorauswirft. Aber letztlich läuft es zumindest heuer wie bestellt für Helwig: Zuerst war der Himmel den Freiluft-Abenden gnädig, die 8000 Besucher anzogen, nun bringt der Temperatursturz ideale Kinokonditionen: nicht zu kalt, aber auch nicht zu schön.

Was das eigentliche Konzept des zehntägigen Arthouse-Festivals mit 150 Filmen, 120 Gästen und neun Wettbewerben betrifft, hat sich nicht so gewaltig viel getan. Gut, Helwig setzt noch mehr als bisher auf den mitteleuropäischen Film und hat das Programm ein wenig gestrafft. Aber nach wie vor grenzt es an eine Aufgabe herkulischen Ausmaßes, den Überblick über den Spielplan zu gewinnen. Und nach wie vor gilt das Motto: Masse und Klasse. Denn in Starnberg, Gauting und Seefeld laufen Produktionen, die auf den Festivals in Cannes, Berlin und Venedig Preise abgeräumt haben, Filme, die sonst nicht im Kino zu sehen sind, und Werke, die in der Vorauswahl für den europäischen Filmpreis 2018 gelandet sind, etwa "Schockwellen", "Die Maske" und "Glücklich wie Lazzaro". Den Willen, sich von der Flut an mittelmäßigen, allzu gemütlichen oder irgendwie zusammengeschusterten Stoffen abzuheben, demonstriert allein schon Helwigs Eröffnungsfilm "Styx": ein äußerst karges Kammerspiel auf dem Atlantik, mit dem der österreichische Regisseur Wolfgang Fischer das Flüchtlingselend dokumentiert. 2016 noch war die Wahl auf das familientaugliche Roadmovie "Der Olivenbaum" gefallen, 2017 gab's das so opulente wie wunderbare Biopic "Maudie". Fischer wird nur via Videobotschaft in der Schlossberghalle präsent sein, dafür kommen Ikas Künzel, die am Drehbuch von "Styx" mitgeschrieben hat, und der Produzent Marcos Kantis.

Zum Publikum werden am Donnerstagabend wieder Vertreter der Filmbranche und Medienschaffende gehören, Künstler, Autoren, Kulturförderer und Kommunalpolitiker. Auch Landrat Karl Roth ist wieder dabei. Die Ehrengäste Sepp Bierbichler, Dominik Graf und Bettina Böhler, die der Eröffnung noch ein wenig mehr Glanz geben könnten, fehlen allerdings. Sie kommen erst in den Tagen darauf nach Starnberg.