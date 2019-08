11. August 2019, 22:08 Uhr Starnberg Marihuanageruch im Skaterpark

Die Polizeibeamten waren gerade mit der Aufnahme eines Unfalls in der Strandbadstraße beschäftigt, als sie am Samstag gegen 19.30 Uhr vom angrenzenden Skaterpark Marihuanageruch wahrnahmen: Mit Hilfe einer weiteren Streife wurde eine größere Gruppe junger Erwachsener einer Kontrolle unterzogen. Bei einem 22-Jährigen aus Andechs fanden die Polizisten mehrere Gramm Marihuana. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren, außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Fall in Kenntnis gesetzt. Auch ohne Verkehrsbeteiligung kann die generelle Eignung zum Kraftfahrzeugführer aufgrund eines solchen Vorfalls überprüft werden.