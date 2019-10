Die Kosten für öffentliche Bauvorhaben schnellen nicht selten in die Höhe. So ist am vergangenen Montag bekannt geworden, dass sich der Preis für den Anbau des Starnberger Landratsamts voraussichtlich noch einmal um vier Millionen auf insgesamt rund 22,5 Millionen Euro erhöhen wird. Landratsamtssprecherin Barbara Beck erläuterte gestern im Gespräch mit der SZ die Hintergründe der erneuten Kostenmehrung.

Die Preissteigerung sei zum einen der aktuellen Marktsituation geschuldet, so Beck. "Immer weniger Firmen geben auf Ausschreibungen Angebote ab", da sie gegenwärtig ohnehin mehr als ausgelastet seien. Das bedeutet: Die Auswahl an Bietern war in diesem Fall offenbar äußerst begrenzt, was wiederum den Wettbewerb geschmälert und die Preise in die Höhe getrieben habe. Das Resultat: etwa 1,5 Millionen Euro Mehrkosten. Schließlich mussten für das Bauvorhaben 35 Gewerke ausgeschrieben werden.

Detailansicht öffnen Als Landrat Karl Roth, Architekt Dominik Fahr und Kämmerer Stefan Pilgram (v. li.) den Grundstein für den Anbau des Landratsamts legten, war noch von 18,5 Millionen Euro Kosten die Rede - jetzt sind es bereits 22,5 Millionen Euro. (Foto: Georgine Treybal)

Doch das war nicht das einzige Problem: Auch der Boden in Seenähe sei viel schlechter als angenommen, erläuterte die Amtssprecherin. Aus diesem Grund habe man sowohl die Länge der gusseisernen Pfähle, die zuhauf ins Erdreich getrieben werden mussten, auf 60 Meter erhöhen und ihre Anzahl steigern müssen. Die Mehrkosten hierfür belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro. Apropos Untergrund: Im Verlauf der Bauarbeiten stellte sich laut Beck auch noch heraus, dass das ausgehobene Erdreich stärker verseucht war, als man nach den Ergebnissen der Voruntersuchungen hätte erwarten können. In den Proben hatten Experten Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) im Grundwasser entdeckt. Die zu hohen Giftwerte deuten darauf hin, dass Asphalt im Boden vergraben war. Diverse Umplanungen waren daraufhin notwendig. Eine weitere Folge sei auch gewesen, dass das Erdreich in eine höhere Schadstoffklasse eingestuft werden musste, was wiederum die Deponiekosten um 545 000 Euro nach oben getrieen habe.

Teure neue Technik Die Lautsprecheranlage und die gesamte Medientechnik in den Sitzungssälen des Starnberger Landratsamtes ist so veraltet, dass es nicht nur zu lästigen Störungen kommt, sondern sogar ein gewisses Sicherheitsrisiko besteht. "Wirklich schwer wäre das nicht, hier abzuhören oder sogar Signale abzugreifen", sagte im Kreisausschuss Thomas Eberhard, der als Teamleiter für die EDV in der Behörde zuständig ist. Bislang werden Signale analog und unverschlüsselt übertragen. Nun will der Kreis eine Million Euro in die Modernisierung der Anlagen investieren. Trotz der hohen Summe hat der Ausschuss dem zugestimmt. Die Arbeiten sollen im Sommer nächsten Jahres erledigt werden. Die beim Bau des Landratsamtes Mitte der Achtzigerjahre installierte Technik wurde zuletzt 2006 saniert. Dabei wurde nur die technische Ausstattung erneuert, nicht aber die Verkabelung. Wie Eberhard erläuterte, nutzt die Anlage Wlan-Frequenzen, sodass schon ein Handy oder ein Tablet ausreichen könne, um die Lautsprecheranlage zu stören. Politiker und Zuhörer haben das schon gelegentlich erlebt. Stecker und Verbindungen passen oft nicht richtig zusammen. Auch die Akustik lässt zu wünschen übrig. Das stellte auch Klinik-Geschäftsführer Thomas Weiler fest, der zunächst als Zuhörer von der Tribüne aus die Debatten verfolgte und nach eigenem Bekunden teilweise Mühe hatte, den Beiträgen zu folgen. Das soll nun alles besser werden durch einen aufwendigen Umbau. Unter anderem werden die im Boden verlegten Kabel und Leitungen erneuert. Die Tontechnik wird so modernisiert, dass im großen Saal bei Reden und Podiumsdiskussionen mit Lautsprechern, die von der Decke hängen, der Raum gleichmäßig beschallt wird. Außerdem wird ein neuer Beamer für die Projektion auf eine Leinwand installiert. Mikrofone werden erneuert, die Beleuchtung wird modernisiert. Bei der Kalkulation der Kosten wurde ein Regionalfaktor berücksichtigt, der die Ausgaben weiter in die Höhe treibt. Denn erfahrungsgemäß sind solche Arbeiten im Landkreis besonders teuer. rzl

Weitere 195 000 Euro koste es, die Fotovoltaikanlage auf den bestehenden Landratsamtsdächern auch auf den Neubau auszuweiten. Und 40 000 zusätzliche Euro werden fällig, weil sich die Anbindung des Neubaus an das bestehende Gebäude verteuern werde, so Beck.

Über die Kostensteigerung hatte Landrat Karl Roth (CSU) die Kreisräte in der jüngsten nicht öffentlichen Sitzung des Kreis- und Bauausschusses informiert. In der Tagung war es unter anderem um Auftragsvergaben für das Projekt gegangen. Oswald Gasser, der Sprecher der FDP-Kreistagsfraktion, hatte die Zahl jetzt im Zuge einer, wie er sagte, "Haushaltsklarheit und Finanztransparenz" öffentlich gemacht.