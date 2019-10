Eine Winzigkeit von vier Sekunden hat am Samstag nach 41,5 Kilometern über den Gesamtsieg beim 35. Starnberger Landkreislauf in Wörthsee entschieden. In einem spannenden Finish setzte sich die Gästestaffel des Gebirgsjägerbataillons 232 vom Skizug Bischofswiesen erstmals vor dem LC Buchendorf und dem Seriensieger der Vorjahre, der LG Würm Athletik, durch. Beim größten Sportfest des Landkreises, an dem sich bei schönstem Herbstwetter diesmal 161 Staffeln beteiligten, verteidigten dafür die LG Würm-Athletinnen ihren Vorjahrestitel. Ein spannendes Rennen gab es auch bei den Kindern, wo sich die "SC Wörthsee Kids" souverän mit einem Vorsprung von gut drei Minuten den Titel sicherten. Die Firmenwertung, bei der es erstmals einen gesponserten Siegerpokal gab, sicherte sich eine schnelle Truppe vom Landratsamt. Deren Chef Karl Roth hatte seinen letzten Auftritt als Landrat bei diesem Sportevent: Im Zielbereich wurde er frenetisch gefeiert.

"So sehen Sieger aus", ertönte es aus den Lautsprechern und Luftballons stiegen auf, als Roth als Schlussläufer seiner Mannschaft "Team Landrat, Bürgermeister & Friends" verschwitzt und mit hochrotem Kopf ins Ziel kam. Zwar hatte Roth mit einer durchaus akzeptablen Zeit von 21:42 Minuten über 3,1 Kilometer noch einige schnellere Athleten passieren lassen müssen und damit eine bessere Platzierung seiner Staffel verhindert. Doch es war voraussichtlich nicht sein letzter Lauf: Roth hat schon jetzt einen Startplatz in der Oldie-Truppe 500 plus X vom Landratsamt sicher. Bei der Siegerehrung in der Brunnangerhalle dankte der Landrat allen Helfern, Unterstützern und Organisatoren des Laufs und brachte die Sache auf den Punkt: "War das nicht ein geiles Sportevent?", rief er den Teilnehmern zu.

Große Freude herrschte bei den "Wörthsee Kids"

und den Männern des LC Buchendorf (über den Sieg bei der Landkreiswertung.

Applaus gab es für Karl Roth bei seinem letzten sportlichen Auftritt als Landrat.

Allgemein begrüßt wurde die Live-Übertragung zum Stand des Rennens.

Das werden die meisten der insgesamt 1610 Aktiven bestätigen. Nahezu reibungslos ging das Breitensportevent beim SC Wörthsee, der sich nach 2006 erneut als vorbildlicher Gastgeber erwies, auch diesmal über die Bühne. Während die jeweiligen Läufer im Alter zwischen 6 und 76 Jahren auf See-Runde (5,4 Kilometer), Schul-Runde (4,1 km) und Walchstadt-Runde (3,1) teilweise bis zur absoluten Erschöpfung liefen, entwickelte sich abseits des Sportgeschehens jenes entspannte Lagerleben, das den freundschaftlich-familiären Charakter des Landkreislaufs schon seit Jahren prägt. Auch die potenziellen Nachfolger von Landrat Roth - Martina Neubauer (Grüne) und Stefan Frey (CSU) - fanden Zeit für einen zwanglosen Plausch. Den sportlichen Vergleich gewannen die "Frey-Läufer" (Platz 30) vor "Grün läuft" (70.).

Einen relativ ruhigen Nachmittag erlebten die rund 25 Sanitäter des BRK. Abgesehen von einer Läuferin, die sich völlig verausgabt hatte und in eine Klinik gefahren wurde, verklebten die Helfer ein paar Pflaster, verteilten Kühlpacks und versorgten Wespenstiche. Auch Alexander Gebhardt, Verkehrsexperte der Herrschinger Polizei, genoss die lockere Atmosphäre. Das befürchtete Verkehrschaos in Wörthsee war ausgeblieben, großzügig ignorierte die Polizei zudem einzelne entlang der Etterschlager Straße abgestellte Fahrzeuge.

Landkreislauf in Zahlen 35. Landkreislauf 2019 in Wörthsee Männer und Mixedteams 1.LC Buchendorf I 2:24:39; 2.LG Würm Athletik I 2:26:47; 3.SC Pöcking-Possenhofen Ski 2:28:55; 4.TV Planegg-Krailling Triathlon 2:32:53; 5.TSV Feldafing 2:49:11; 6.TSV Gilching-Argelsried 50 plus 2:51:12; 7.LG Würm Athletik II 2:51:40; 8.SC Weßling Active Herren 2:51:51; 9.Väter & Söhne 2:52:37; 10.SV Söcking 2:54:40 Damen 1.LG Würm Athletik 2:56:24; 2.LC Buchendorf I 2:57:30; 3.TV Planegg-Krailling Triathlon 3:01:42; 4.TSV Gilching 3:13:23; 5.TSV Feldafing 3:19:33; 6.SF Breitbrunn 3:25:04; 7.Chicas & Chiquitas 3:39:42; 8.LG Würm Athletik im Exil 3:40:00; 9.DAV-Vierseenland 3:40:57; 10.SV Inning 3:42:32 Kinder 1.SC Wörthsee Kids 3:02:56; 2.SF Breitbrunn Kids 3:06:01; 3.Kraxltrolle 3:25:17; 4.It's fun to run 3:26:30; 5.TSV Tutzing Die flotten Karotten 3:27:03; 6.Laufbosse 3:27:14; 7.TSV Perchting Hadorf I 3:37:34; 8.DAV-Vierseenland 3:38:53; 9.LC Buchendorf 3:41:20; 10.Die roten Raketen vom SC Wörthsee 3:41:55 Firmen 1.LRA Flitzer 2:57:21; 2.3M Wadlbeißer 3:06:32; 3.The Bird Runners 3:08:57; 4.Navum GmbH 3:12:37; 5.TQ Runnings 3:13:42; 6.Compact Dynamics 3:14:47; 7.It's hard to stop a Trane 3:18:56; 8.Fitness Pur 3:20:27; 9.TQ Drives 3:21:45; 10.Bundeswehr Pöcking II 3:27:20 Gäste 1.Skizug Bischofswiesen-GebJgBtl 232 2:24:35; 2.KJR Regen Herren I 2:34:08; 3.KJR Regen Herren II 2:53:56; 4.Landratsamt Calw 3:00:04; 5.KJR Regen Schüler 3:02:03; 6.LC Haßloch-Bad Dürkheim 3:02:08; 7.KJR Regen Damen 3:11:01; 8.Wasserläufer Wasserwirtschaftsamt Weilheim 3:22:46; 9.LRA Mittelsachsen Staffel I 3:26:05; 10.LRA Mittelsachsen Staffel II 3:35:26 Alle Einzelergebnisse finden sich im Internet unter www.landkreislauf-starnberg.de

Auffälligste Erscheinung blieben die Staffeln der Bundeswehr Pöcking: Die jungen Offiziere liefen auf eigenen Wunsch im Kampfanzug, durften dazu jedoch Laufschuhe tragen. Wesentlich unauffälliger war dagegen der Auftritt der siegreichen Gebirgsjäger: Der Söckinger Robin Frost dominierte mit seinem Skizug - allesamt Mannschaftsdienstgrade - das Rennen. Sonderapplaus gab es erneut für die IWL Machtlfing, die das Rennen als letzte Staffel nach 4:15 Stunden beendete. Allgemein begrüßt wurde die "Liveübertragung" des Rennens auf Monitore - eine sinnvolle Neuerung. Allerdings ging auch diesmal etwas schief: Nach Problemen mit der Stromversorgung gab die digitale Zeitanzeige ihren Geist auf, und das luftaufgeblasene Portal im Zielbereich sackte in sich zusammen.

Der 36. Landkreislauf findet am Samstag, 10. Oktober 2020, in Andechs statt.