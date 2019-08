Artikel per E-Mail versenden

Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten ist die Kreuzung Moosstraße/Petersbrunner Straße im Starnberger Gewerbegebiet von Donnerstag, 28. August, bis Montag, 9. September, gesperrt. Die Moosstraße kann in dieser Zeit nur über die B 2 (Münchner Straße) angefahren werden, die Zufahrt in die Petersbrunner Straße ist nur über die Gautinger Straße möglich. Da auf der B2 aus Starnberg kommend kein Linksabbiegen in die Moosstraße möglich ist, verläuft die Umleitung mit Kehrtwende auf dem Seebad-Parkplatz über die Strandbadstraße.