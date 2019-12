Ein bisschen Ruhe in der besinnlichen, staaden Zeit: Dafür schätzen viele die Tage rund um Weihnachten. Doch nicht überall kann die Zeit stillstehen, so auch nicht im Klinikum Starnberg. Die Kranken und Schwachen brauchen rund um die Uhr Betreuung und Pflege. Ob Feiertag oder nicht, das Pflegepersonal und die Ärzte umsorgen ihre Patienten. Mit ihrem traditionellen Weihnachtsrundgang haben sich Landrat Karl Roth, Holding-Chef Thomas Weiler und Klinik-Chef Heiner Kelbel bei den Klinik-Mitarbeitern für diese engagierte Leistung bedankt. Als Wertschätzung verteilten sie Weihnachtskörbchen mit Nüssen, Äpfeln und anderen Leckereien.

Für Roth war es der zwölfte und letzte Klinikbesuch als Landrat. Nächstes Jahr zu dieser Zeit ist der 64-Jährige schon in Ruhestand. "Es ist eine ganz besondere Einstimmung auf den Weihnachtsabend", sagte Roth. "Es erdet und macht sogar ein wenig demütig. Und auch der Dank an die Pflegekräfte und die Ärzteschaft ist mir ein großes Anliegen. Sie sind die gute Seele und das Gesicht der Starnberger Kliniken."

Begleitet wurden die Besucher von der Starnberger Stadtkapelle. Mit etwa 20 Musikern spielten sie an diesem Tag klassische Weihnachtslieder für Personal und Patienten. Und das schon seit 35 Jahren. "Zum ersten Auftritt an Heiligabend muss man die meisten schon überreden, schließlich will man den Tag mit seiner Familie verbringen", sagte Martin Rüeck, seit 25 Jahren Vorstand der Kapelle. "Aber wenn man einmal dabei war, dann kommt man immer wieder." Dafür reiche ein Blick in die Augen der Zuhörer, "das ist Dank genug". Auch für Mitglieder der Kapelle habe man hier schon gespielt, als diese krank oder verletzt waren.

Auf der Intensivstation der Klinik spielten die Instrumentalisten nur mit einer kleinen Besetzung. Dort war die Stimmung hochemotional, "für manch einen sind das die letzten Tage oder das letzte Weihnachtsfest und wir wollen den Leuten dort etwas Schönes bieten", erklärte der Vorstand. Vielen ehemaligen Mitgliedern der Kapelle bedeutet der Klinik-Rundgang so viel, dass sie nur dieses Konzert einmalig im Jahr mitspielen. Nach dem Besuch im Klinikum fuhren die Musiker noch zu vier weiteren Einrichtungen. Das Rummelsberger Stift in Starnberg sowie in Söcking, die Starnberger Wiese und das Malteser-Seniorenheim in Percha waren Teil der Route. Zum Abschluss des arbeitsreichen Nachmittags gab es Weißwürste und ein kühles Getränk zur Stärkung. Die Verpflegung wird traditionell von den Maltesern gestellt.

"Den Weihnachtsbaum daheim haben wir schon am 23. Dezember geschmückt, sonst wird es mit der Zeit ein wenig eng", erzählt Rüeck, "ansonsten gibt es nur positive Aspekte an unserer Tour. Für mich gehört das mittlerweile zu Weihnachten dazu."

Die Starnberger Stadtkapelle feiert im kommenden Jahr ihr 40. Jubiläum. Am 23. März treten die 45 Musikanten mit ihrem Frühjahrskonzert in der Schlossberghalle in Starnberg auf. "Unser Gründer Horst Blaßl hat uns nicht umsonst zur Stadtkapelle ernannt, wir wollen der Starnberger Gesellschaft etwas zurückgeben", so Rüeck.