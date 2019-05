10. Mai 2019, 14:12 Uhr Starnberg Kleinlaster rollt ohne Fahrer los und erfasst 91-Jährige

Der Wagen war an einer abschüssigen Straße vor einem Seniorenheim geparkt. Die Bewohnerin muss notoperiert werden.

Bei einem tragischen Unfall ist eine 91-jährige Altenheimbewohnerin im Starnberger Ortsteil Percha schwer verletzt worden. Ein Kleintransporter hat sich am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr laut Polizei in der abschüssigen Straße vor dem Seniorenheim Malteserstift St. Josef selbständig gemacht, weil der 73-jährige Fahrer offenbar die Handbremse nicht angezogen hatte. Der Münchner wollte gerade etwas abladen, als sein Transporter rückwärts auf die 91-jährige Frau zurollte und anfuhr. Das Fahrzeug prallte noch gegen eine Eisenstange und eine Hauswand, die den Kleinlaster schließlich stoppte. Da die Polizei bislang keine Zeugen ausfindig machen konnte, ist der genaue Ablauf unklar. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Bewohnerin des Altenheims mehrere Brüche und ein Halswirbeltrauma. Sie kam in eine Klinik, wo sie notoperiert werden musste. Laut Polizei schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.

Bei zwei weiteren Unfällen in der Stadt sind zwei Menschen verletzt worden. Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr wollte ein 62-jähriger Autofahrer aus München von der Uhdestraße nach rechts in die Münchner Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 38-jährigen Radfahrer, der verbotenerweise auf dem Gehweg an der Gautinger Straße fuhr und an der Kreuzung den Fußgängerüberweg überquerte - und das nach Aussage eines Zeugen auch noch bei roter Ampel. Hierbei erfasste der Autofahrer den Radler, woraufhin der Starnberger stürzte und sich ein Schädel-Hirn-Trauma zuzog. Der Mann, der keinen Helm getragen hatte, kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer muss laut Polizei mit einer Anzeige wegen der fahrlässigen Körperverletzung rechnen, da er bei aufmerksamer Fahrweise den Radfahrer hätte sehen müssen.

Glimpflich verlief der Unfall eines Zehnjährigen in der Von-der-Tann-Straße: Das Kind war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg zu nah an den Randstein gekommen und rammte sich beim Sturz den Lenker in die Leistengend. Der Bub kam vorsorglich in eine Klinik.