5. März 2019, 21:40 Uhr Starnberg Kitas sollen kostenfrei werden

Der Besuch in den Starnberger Kitas soll kostenlos sein, damit Familien entlastet werden: Das fordern die drei Stadträte vom Bündnis Mitte Starnberg (BMS). Der Antrag soll in einer der kommenden Sitzungen des Stadtrats beraten werden. Die BMS will die Regelung in den fünf städtischen Häusern mit etwa 480 betreuten Kindern spätestens zum Beginn des neuen Kindergartenjahres im September einführen. Das Rathaus soll prüfen, wie das Modell auf Eltern-Kind-Initiativen und Kindergärten in anderer Trägerschaft übertragen werden kann, derer es in der Stadt elf gibt.

Bislang sind die Gebühren sozial gestaffelt: Eltern zahlen je nach Einkommen und Betreuungsdauer des Kindes zwischen 53 und 191 Euro im Monat - abzüglich Geschwisterrabatt und Zuschuss des Freistaats im letzten Kindergartenjahr. "Starnberg hat hohe Lebenshaltungskosten - das spüren gerade Familien", heißt es im Antrag der BMS. Nachdem die Staatsregierung jüngst den Zuschuss des Freistaats auf 100 Euro pro Kind erhöht hat, könne die Gebührenfreiheit in Starnberg ermöglicht werden. Die Landeshauptstadt München hatte eine vergleichbare Regelung vergangenen Woche angekündigt.