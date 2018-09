11. September 2018, 17:39 Uhr Starnberg Junge Leute mischen politisch mit

Victoria Beyzer ist als Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen und an der Spitze in Oberbayern aktiv.

Jugendorganisationen von Parteien wie JU, Jusos, Julis und Grünen verzeichnen im Landkreis Mitgliederzuwachs. Juli-Vorsitzende Victoria Beyzer: "Vielen ist klargeworden, dass man für Frieden und Freiheit kämpfen muss."

Von Marcella Rau, Starnberg

Von wegen Politikverdrossenheit. Während jungen Menschen immer wieder unterstellt wird, sie interessierten sich nicht für gesellschaftliche Themen oder seien zumindest nicht bereit, sich parteipolitisch einzubringen, sprechen die Zahlen im Landkreis eine ganz andere Sprache. "Alleine in den zweieinhalb Jahren, in denen ich Mitglied der Jungen Liberalen Starnberg bin, gab es mehr als zehn Neueintritte", berichtet Victoria Beyzer. Die 26-Jährige ist Vorsitzende der Jungen Liberalen im Landkreis und steht seit letztem Jahr an der Spitze der Julis Oberbayern. "Ich war damals das zwanzigste Mitglied. Vor mir hat es zwei Jahre lang gar keine Neueintritte gegeben." Beyzer macht nationale, aber auch weltpolitische Entwicklungen als Grund für das zunehmende politische Bewusstsein aus: "Angesichts aktueller Entwicklungen, wie der Wahl Donald Trumps in Amerika, ist wohl vielen klar geworden, dass man für Freiheit und Frieden kämpfen muss."

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch in anderen Parteien ab. Die Mitgliederbefragung zur Großen Koalition etwa habe bei den Starnberger Jusos für Neueintritte gesorgt, wie deren Vorsitzender Nico Wunderle sagt. Heute umfasst der Kreisverband der jungen Sozialdemokraten 47 Mitglieder. Auch Christoph Picker macht einen Trend zu mehr politischem Engagement aus. Er ist Vorstand der Jungen Union, der mit über 180 Mitgliedern größten parteipolitischen Jugendorganisation im Landkreis. "Alleine im letzten Jahr hatten wir knapp 30 Neueintritte". Sein Optimismus bleibt verhalten. "Ich glaube eher nicht, dass der kurzfristige Trend auanhält".

Einer der 28 jungen Grünen unter 35 Jahren ist der Gymnasiallehrer Marius Schwender aus Starnberg. Entwicklungen, wie der zunehmende Erfolg populistischer Parteien haben auch ihn dazu gebracht, der Partei im vergangenen Jahr beizutreten. Bei seinen Schülern kann Schwender ebenfalls keine Politikverdrossenheit ausmachen. Wenn es im Unterricht um Themen wie Umweltschutz gehe, zeigten die Jugendlichen immer wieder, wie groß ihr Interesse und ihre Begeisterung sei. Wie die anderen jungen Politiker würde Schwender es jedoch begrüßen, wenn auch in den politischen Gremien mehr junge Menschen vertreten wären. "Vor allem auf Landkreisebene trifft man doch eher selten auf Menschen unter vierzig. Dabei gibt es Themen, bei denen Jüngere einen etwas anderen Blickwinkel haben und dadurch viel beitragen könnten." Eine ähnliche Erfahrung hat auch Juso Wunderle gemacht. Bei Ortsvereinsversammlungen sei er mit 24 Jahren in der Regel der mit Abstand jüngste - das Durchschnittsalter der SPD-Parteimitglieder in den bayerischen Ortsvereinen liegt bei etwa sechzig Jahren. Das könne durchaus abschreckend wirken. Wie auch Beyzer sieht er vor allem die Schulen in der Pflicht, Politik im Unterricht einen höheren Stellenwert einzuräumen, um das politische Interesse der Jugend zu stärken.

Wie weit man es dabei auch im jungen Alter in der Politik bringen kann, beweist die gebürtige Herrschingerin Katharina Schulze. Mit erst 33 Jahren ist die Fraktionssprecherin der Grünen eine der beiden jüngsten Abgeordneten im Bayerischen Landtag. "Ich war nicht nur jung, sondern bin auch noch eine Frau und von den Grünen. Da musste ich zunächst schon einige Stereotype aufbrechen". Die Politikerin setzt sich dafür ein, dass mehr junge Menschen in Parlamente gewählt werden. Damit das klappe, müsse das politisches Engagement besser mit den Lebensläufen auch jüngerer Menschen vereinbar gemacht werden. Sie könnten sich oft nicht dauerhaft an einem Ort einbringen, so Schulze. Viele Studenten etwa verbringen ein Semester im Ausland. Während dieser Zeit sollten sie die Möglichkeit haben, parteiinterne Anträge auch online zu stellen.