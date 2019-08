Jugend an der Pinne

52 Boote bestreiten diese Woche in drei Bootsklassen die Bayerischen Jugend- und Jüngstenmeisterschaften im Segeln. Die jeweiligen Wettfahrten organisieren insgesamt drei Starnberger Vereine: Die 420er (Foto: Fuchs) segeln beim Bayerischen Yacht-Club, die Optimisten beim Münchner Yacht Club und die Laser Radial beim Segelclub Würmsee. Weil sich in der Klasse der 29er und der Laser 4.7 zu wenige Teilnehmer gemeldet hatten, wurden sie gestrichen. Die Titelkämpfe werden am Mittwoch, 11 Uhr, im Bayerischen Yacht-Club eröffnet, bis Samstag sind vier bis zwölf Wettfahrten geplant.