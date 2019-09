Unter die immer höheren Mieten und Kaufpreise mischen sich in einigen Gemeinden Sparten, in denen die Beträge nach einer neuen Studie stagnieren oder sogar sinken.

Um eines gleich vorneweg zu vermerken: Natürlich sind die Immobilienpreise und die Mieten auch in diesem Jahr weiter gestiegen, natürlich erreichen die meisten Segmente in vielen Gemeinden wieder neue Rekordpreise und natürlich liegen die immer noch teils über denen in München und damit selbstverständlich höher als im übrigen Umland. Doch in die Jubelarien der Hausverkäufer und Grundbesitzer mischen sich immer mehr Zwischentöne, die vermuten lassen, dass der "Immobilienwahnsinn", als der er gerne tituliert wird, zumindest nicht mehr ganz so wahnsinnig weitergeht. Der neue Marktbericht des Immobilien- und Maklerverbands IVD Süd weist in fast allen untersuchten Gemeinden des Landkreises in einzelnen Segmenten stagnierende, gelegentlich sogar sinkende Preise aus.

Doppelhaushälften zur Miete in Herrsching, Mietwohnungen in Inning, Eigentumswohnungen in Wörthsee: Hier sind die Preise nach dem Herbstbericht für das Münchner Umland im vergangenen halben Jahr nicht mehr gestiegen. In Krailling sind Mieten und vereinzelte Kaufpreise sogar zurückgegangen. IVD-Marktforscher Professor Stephan Kippes bestätigt diesen Befund: "Die ungebremste Dynamik ist nicht mehr vorhanden." Die Wirtschaft brumme erstens nicht mehr auf höchsten Touren und gleichzeitig könnten sich Preise zweitens auch ausreizen, sogar im reichen Starnberg. Weil aber drittens die Zinsen noch einmal gesunken seien - Kippes weiß von Baufinanzierungen mit 0,7 Prozent -, wolle er schauen, ob sich diese Anzeichen der Stagnation verstetigten. "Das Geld wird durch alle Fugen in den Markt gepresst", sagt der Immobilienexperte. Wobei die Preise auf höchsten Höhen schweben. "Bezahlbar darf man gar nicht sagen", sagte Kippes bei der Vorstellung seines Marktbericht trocken. "Weniger unbezahlbar vielleicht."

Die Tendenz spürt auch die Starnberger Maklerin Claudia Bader. Im vergangenen Jahr hätten die Summen Spitzen erreicht, die manche Käufer nicht mehr bezahlen mochten. "Normale Immobilien haben ihren Zenit erreicht", sagt die Maklerin, die seit 30 Jahren am Starnberger See tätig ist. Sinkende Preise seien ihr allerdings noch nicht untergekommen - und für besondere Objekte mit Seeblick, mit Bergblick würden auch immer noch besondere Preise gezahlt. "Es ist ein ganz, ganz verflixtes Jahr zwischen hochpreisigen und ganz normalen Lagen." Viel Beratung sei nötig, um Verkäufer und Käufer mit ihren jeweiligen Vorstellungen zusammenzubringen.

Dass die Preise insgesamt deutlich sinken werden, können sich weder die Maklerin noch der Marktforscher vorstellen. Dafür bleibt der Zuzug in den Münchner Ballungsraum laut Kippes zu groß.

Starnberg

Der Markt in der Kreisstadt hat sich "etwas beruhigt", wie es im Marktbericht des IVD heißt, allerdings auf höchstem Niveau. Vor allem Häuser sind teurer als in München - zur Miete noch mehr als zum Kauf. Das Einfamilienhaus aus der Kategorie "guter Wohnwert" - das bedeutet in ruhiger Lage und mit neuerer Ausstattung - schlägt mit gleichbleibenden 1,7 Millionen Euro zu Buche, gebrauchte Doppelhaushälften mit 1,1 Millionen und neue mit 1,4 Millionen Euro. Die Wohnungsmieten liegen etwa auf Landeshauptstadtniveau. Das bedeutet bei älteren Apartments aus dem Segment "guter Wohnwert" im Monat gleichbleibende 16,90 Euro pro Quadratmeter kalt. Im Neubau werden allerdings schon 20,60 Euro fällig, 60 Cent mehr als im Frühjahr.

Feldafing

In der kleinen Gemeinde bleibe die Nachfrage hoch, stellen die Marktforscher fest. Und das treibt die Preise. Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften kosten im Schnitt erstmals knapp mehr als eine Million Euro - Seeblick ausgenommen. Die Miete übersteigt sogar die in Starnberg. Doppelhaushälften sind für 3800 Euro im Monat zu haben. Die Wohnungsmieten liegen je nach Baujahr zwischen monatlich 11,30 und 13,80 Euro pro Quadratmeter kalt.

Gauting

Im Gegensatz zu Starnberg zeigt sich der Immobilienmarkt in der Würmtalgemeinde laut IVD belebter, wenn auch die Makler nicht mehr jedes Objekt im Handumdrehen loswerden. Die Preise steigen allerdings anders als etwa in Krailling ungebremst weiter. Häuser in guter Lage kosten im Schnitt 1,4 Millionen Euro. Wer ein älteres Reihenhaus ergattert, muss mit 845 000 Euro rechnen. Die Mieten liegen im "guten" Segment etwas unter denen in München, nämlich zwischen 15,10 Euro und 16,40 Euro.

Herrsching

Besonders starke Schwankung beobachten die Marktforscher am Ammersee. Während etwa Einfamilienhäuser sich auf 1,2 Millionen Euro verteuern und Eigentumswohnungen in guter Lage sogar von 7100 auf 7500 Euro pro Quadratmeter steigen, sinken oder stagnieren etwa die Mieten für Doppelhaushälften - ältere, einfache sinken auf 1720 Euro im Monat. Neue Doppelhäuser kommen auf 2600 Euro, die mit "gutem Wohnwert" sinken von knapp 3000 Euro auf 2850 Euro.

Inning

In der Ammerseegemeinde bleiben zumindest die Mieten bei 12,50 Euro bis 13 Euro je nach Baujahr gleich. Die Kaufpreise klettern jedoch kräftig weiter auf zum Beispiel 950 000 Euro für ein Einfamilienhaus.

Krailling

Hier bietet sich die vielleicht größte Überraschung des Herbstberichts: In Krailling verzeichnen die Marktforscher in den meisten Kategorien sinkende Beträge. Doppelhaushälften, neue Reihenhäuser, sogar Einfamilienhäuser haben sich verbilligt, wenn auch nur um jeweils etwa 10 000 Euro, Einfamilienhäuser im Segment "guter Wohnwert" etwa auf 970 000 Euro. Wenig Bewegung auch bei den Mieten, die nun zwischen 13,10 Euro und 15 Euro liegen.

Pöcking

Der Ort bleibt der mit Starnberg teuerste im Landkreis und zeigt sich von Stagnationstendenzen unbeeindruckt. Das Einfamilienhaus kostet 1,9 Millionen Euro.

Tutzing

"Unrealistische Preise" der vergangenen Jahre werden laut IVD auch hier nicht mehr gezahlt. Aktuell steigen die Preise leicht, Einfamilienhäuser etwa auf 1,6 Millionen Euro.

Wörthsee

Wegen der wenigen Immobilienverkäufe verzeichnet der Bericht nur wenige Segmente, in denen die Preise kaum oder gar nicht steigen. Eigentumswohnungen stagnieren etwa bei 4300 Euro pro Quadratmeter. Einfamilienhäuser verteuern sich um 30 000 Euro auf 925 000 Euro. Die übrigen Landkreisgemeinden sind nicht im Bericht aufgeführt, weil die Makler dort zu wenige Abschlüsse meldeten, um zu statistisch belastbaren Zahlen zu kommen.