Weil in Weßling und Oberpfaffenhofen mehr als jedes vierte Kind und dazu Betreuer an einem hochfieberhaften Infekt erkrankt sind, fällt der Unterricht vorerst aus. Das Gesundheitsamt will weitere Ansteckungen verhindern.

Die Grippe greift im Landkreis offenbar um sich: Das Starnberger Gesundheitsamt hat die Grundschulen in Weßling und Oberpfaffenhofen sowie die Mittagsbetreuung in Weßling und den Hort in Hochstadt aufgrund einer Infektionswelle geschlossen. Mehr als jedes vierte Schulkind sei derzeit erkrankt, 56 von 199 Mädchen und Buben, und darüber hinaus auch Betreuer, berichtet das Landratsamt. Der Unterricht fällt vorerst bis einschließlich 26. Januar aus. Damit sollen weitere Ansteckungen mit der hochfieberhaften Erkrankung der Atemwege unterbunden werden.

"Die Krankheitsfälle haben sich in den letzten Tagen gehäuft", sagt Schulleiterin Maria Streifinger. Die Schule habe das Gesundheitsamt über die Häufung informiert. Eine Betreuung gesunder Kinder könne leider nicht angeboten werden.

"Wir vermuten hinter der sehr gehäuft auftretenden hochfieberhaften Infektionswelle eine Influenzainfektion. In einem Fall wurde diese bereits nachgewiesen", erklärt der Mediziner Lorenz Schröfl vom Gesundheitsamt Starnberg. Die Kranken blieben vier bis fünf Tage ansteckend, daran bemesse sich die Dauer der Schließung. In der Zwischenzeit werden die Häuser laut Landratsamt desinfiziert. Die Gemeinde Weßling und die Einrichtungen sind über die Schließung informiert worden, die in Absprache mit der Regierung von Oberbayern erfolgt.

Influenza wird auch als Grippe bezeichnet und betrifft laut Gesundheitsamt im Gegensatz zu einer Erkältung nicht nur die Atemwege, sondern auch den restlichen Körper. Die Viren, die Grippe auslösen, werden durch Tröpfchen beim Niesen, Husten oder Sprechen übertragen. Zudem kann man sich durch Händeschütteln und über Türgriffe sowie andere Gegenstände, die von vielen Menschen genutzt werden, anstecken.

Weitere Fragen beantwortet das Gesundheitsamt unter Telefon 08151/148900. Informationen zum Thema Infektionsschutz und Hygiene unter https://www.infektionsschutz.de