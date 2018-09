12. September 2018, 22:28 Uhr Starnberg Für Zielstrebige: Berufsschule plus

Für besonders zielstrebige Auszubildende gibt es in Starnberg ein besonderes Angebot, das noch wenig bekannt ist. Die "Berufsschule plus", die bei Handwerkskammern als Berufsabitur bekannt ist, ist gedacht für junge Menschen, die außer der Ausbildung auch einen hohen Schulabschluss anstreben. Drei Jahre lang werden sie an zwei Abenden in kleinen Klassen mit intensiver Förderung unterrichtet. Der Unterricht beginnt am Dienstag, 2. Oktober. Anmeldungen sind noch möglich, Studiendirektorin Helen Lommer-Seger mit.