Migration in Bayern

Wohin mit den vielen geflüchteten Menschen? Der Landkreis Starnberg plant Container-Unterkünfte in drei Gemeinden. Landrat Stefan Frey (CSU) über Quoten, fehlende Unterstützung vom Bund und die Lehren der vergangenen Monate.

Interview von Carolin Fries

Stefan Frey (CSU) nennt die Zahl nicht ohne Stolz: 3300 geflüchtete Menschen leben aktuell im Landkreis. Untergebracht sind sie in Gemeinschaftsunterkünften, dezentralen Einrichtungen oder in privat zur Verfügung gestellten Wohnräumen. Etwa 1900 von ihnen sind vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Aber auch aus Iran, Afrika, Afghanistan und Syrien kommen wieder mehr Menschen. Deren Unterbringung und Integration ist nach wie vor die größte Herausforderung für den Landkreis, sagt Starnbergs Landrat im Gespräch.