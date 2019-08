Matthias Helwigs Fünfseen-Filmfestival zeigt nicht nur Dokus über die Folgen des Klimawandels, es kompensiert auch seine eigenen Hinterlassenschaften: Erstmals hat das Kinofest die Emissionen seiner Vorstellungen und Diskussionen von der Berger Klima-Initiative "Fokus Zukunft" erfassen lassen und 90 Klimaschutzzertifikate gekauft. Somit darf sich das Festival jetzt "klimaneutrale Veranstaltung" nennen, eine entsprechende Urkunde erhält Helwig am Donnerstag, 5. September, vor der Vorstellung des Films "The Whale and the Raven" von Mirjam Leuze, der sich um zwei Walforscher in Kanada dreht. Beginn ist um 20 Uhr.

Wie Gregory Endres von "Fokus Zukunft" sagt, setze das Festival samt Kino-Open-Air etwa 90 Tonnen C0₂ frei. Eingerechnet seien dabei zum Beispiel die etwa 19 000 Besucher, die mit Auto, Bahn oder Flugzeug kommen, außerdem Getränke, Essen, Abfall und Werbeaktionen. Der Schadstoffausstoß wird durch den Kauf von 90 Klimaschutzzertifikaten zum Preis von 140 Euro andernorts kompensiert. Mit dem Geld soll nämlich ein kleines Wasserkraftwerk an einem Fluss in Brasilien unterstützt werden.