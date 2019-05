9. Mai 2019, 20:02 Uhr Wahlkampf Starnberger FDP will Bürgermeisterin Eva John ablösen

Die Liberalen schicken einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Bei der vergangenen Wahl haben sie noch die Amtsinhaberin unterstützt.

Von Peter Haacke

Der Ortsverband der Starnberger FDP hat sich einhellig dafür entschieden, bei den Kommunalwahlen 2020 wieder einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Kreisstadt ins Rennen zu schicken. Völlig unklar ließ die Versammlung aber, wer für den Posten in Frage kommen könnte. Die Personalie soll bei der Mitgliederversammlung der Liberalen im Juli, spätestens aber im Herbst entschieden werden. Als Ziel für den Wahlausgang im März 2020 peilt die FDP einen Stimmenanteil von zehn Prozent und drei Mandate im Starnberger Stadtrat an.

Von 47 Mitgliedern des Ortsverbands waren am Mittwoch bei der außerordentlichen Versammlung krankheitsbedingt lediglich 15 Stimmberechtigte anwesend. Ortsvorsitzende Heike Barall-Quiring erinnerte zu Beginn mit einer Schweigeminute an den 2018 gestorbenen, langjährigen Kassenprüfer Rüdiger von Saldern. Zu seiner Nachfolgerin wurde einstimmig Carolin Steiner bestimmt, die nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Kanada erst seit Februar Mitglied der Liberalen ist.

Programmatisch richtet die FDP unter dem Motto "Besser leben in Starnberg" den Blick nach vorn. Themen sind bezahlbarer Wohnraum, ein umfassendes Verkehrskonzept, attraktive Stadtgestaltung und höhere Lebensqualität. Konsequent blendete Barall-Quiring den Blick auf die Vergangenheit oder die aktuelle politische Situation in Starnberg aus: Die FDP wolle nicht in eine Pro- oder Contra-Diskussion über die amtierende Bürgermeisterin Eva John einsteigen, sondern sich für eine "konstruktive Politik" stark machen. "Das kriegen wir nur hin durch eine eigene Kandidatin oder einen Kandidaten", sagte Barall-Quiring. Sie habe nach einem Pressegespräch im April, als die FDP einen eigenen Kandidaten ins Spiel brachte, "ordentlich Kritik einstecken müssen". Die Liberalen wollen jedoch "ein Stück weit offen, ehrlich und gradlinig" sein. In Starnberg sei aber "irgendwo eine Schmerzgrenze überschritten" worden, sagte Barall-Quiring. Gleichwohl bedeute ein FDP-Kandidat weder ein "dafür" noch "dagegen", sondern signalisiere einen eigenständigen Kurs.

Wer sich für die Liberalen um das Amt des Bürgermeisters bewirbt, ist derzeit offen. Denkbare Kandidaten wären etwa die Ortsvorstandsmitglieder Marc Fiedler und Christoph Aschermann, aber auch der Gautinger Chef der "Jungliberalen" Stefan Zeil, Sohn des einstigen Wirtschaftsministers Martin Zeil. Auch Kreisvorsitzende Britta Hundesrügge, die sich schon um ein Bundestags- und Landtagsmandat beworben hatte, käme in Frage. Doch Hundesrügge winkt ab. Ohnehin sind derzeit alle Namen reine Spekulation - sofern sich überhaupt ein ernst zu nehmender FDP-Bewerber gegen starke Konkurrenz findet.

Gleichwohl würden Starnbergs Liberale mit einem eigenen Kandidaten einen Kurswechsel einläuten. Zuletzt hatte sich Iris Ziebart 2008 erfolglos beworben. Bei der Kommunalwahl 2014 verzichtete die FDP auf einen Bewerber zugunsten von Bürgermeisterin John (BMS), die von der Fraktion mit Iris Ziebart und Toni Wieböck in den vergangenen fünf Jahren an der Seite von WPS und BMS stets vorbehaltlos unterstützt wurde. Bislang bewerben sich um den Bürgermeisterposten Patrick Janik (Gemeinschaftskandidat von CSU, UWG, SPD, Bürgerliste und Parteifreien), Kerstin Täubner-Benicke (Grüne) sowie Amtsinhaberin John (BMS). Die WPS hat sich bislang nicht geäußert.