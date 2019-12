Der Sturz war heftig, ein Teil der Schneidezähne ist weg: Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Samstag gegen 11.50 Uhr einen 14-jährigen Fahrradfahrer übersehen und zu Fall gebracht. Der Bub war auf der Starnberger Maximilianstraße in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihm das Auto entgegenkam und nach links in die Ludwigstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß, der Radler stürzte: Abgesehen von den abgebrochenen Zähnen erlitt er Prellungen, am Auto wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.