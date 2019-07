3. Juli 2019, 18:59 Uhr Verwaltungsgericht So lief der Prozess gegen Starnbergs Bürgermeisterin

Am Ende ein emotionales Schlusswort: Drei Stunden dauert die Verhandlung gegen Starnbergs Bürgermeisterin Eva John. Das Urteil soll es am Donnerstagmorgen geben.

Die Landesanwaltschaft wirft Eva John massive Verstöße gegen die Gemeindeordnung vor und will ihr vier Jahre das Gehalt kürzen. Diese weist die Vorwürfe zurück.

Von David Costanzo

16 dicke Aktenordner haben die Anwälte der Bürgermeisterin vor und hinter sich aufgereiht. "Eva John wg. Disziplinarverfahren" steht darauf. Es sind viele Schriftsätze, Vorwürfe und Rechtfertigungen ausgetauscht worden in den vergangenen zwei Jahren, nun muss die Starnberger Rathauschefin auf der Bank der Beklagten in Saal vier des Münchner Verwaltungsgerichts Platz nehmen.

Drei Stunden geht es hin und her zwischen der Landesanwaltschaft, die den Freistaat vertritt und der Bürgermeisterin massive Verstöße gegen die Gemeindeordnung vorwirft; Johns Anwälten, die sie als frei von jeder Absicht und politisches Opfer darstellen; und der Bürgermeisterin selbst, die alle Vorwürfe von sich weist. Und am Ende fließen auch noch Tränen. Ein Urteil soll es erst am Donnerstagmorgen geben.

Die Stimmung brodelt. Der Stadtrat ist gespalten - Gegner wie Unterstützer Johns sitzen unter den etwa 50 Zuschauern - und das Gericht ist es auch. Die Vertreter von Klage und Beklagter herrschen sich gegenseitig an. "Genau so gut können wir auch übers Wetter reden", blafft Oberlandesanwalt Robert Kirchmaier, weil die Anwälte der Bürgermeisterin nicht zum Punkt kommen. "Man kann eine Verwaltung auch plattmachen", verteidigt Josef Geislinger Johns Rathaus. Beim Vortrag seines Mitstreiters Michael Brey ruft ein John-Gegner "völlig unwahr" dazwischen. "Genau", dröhnt ein Bürgermeisterinnen-Befürworter beim Schlusswort.

Ihre Anwälte setzen auf den menschlichen Faktor

Johns Anwälte verfolgen offenbar die Strategie, den Zahlen, Daten und Fakten aus den Schriftsätzen der Landesanwaltschaft in der mündlichen Verhandlung den menschlichen Faktor entgegenzusetzen. Dass sie Beschlüsse des Stadtrats teils monatelang nicht oder nicht ausreichend umgesetzt habe, sei keine Absicht gewesen, um den Stadtrat zu blockieren oder eigene Ideen zu verwirklichen, sondern schlicht Überlastung. Am Ende sei ja alles gut gegangen. Vielmehr hätten ihre Gegner im Stadtrat die Arbeit gezielt torpediert mit dem Ziel, die Bürgermeisterin loszuwerden. Das sei politisch motiviert und daher auch politisch zu lösen - und nicht durch ein Disziplinarklage.

Am Ende wird John emotional

In dieses Bild passt das emotionale Schlusswort Johns, um das sie selbst bittet und das sie weitgehend schluchzt. Landrat Karl Roth wirft sie vor, nicht vermittelt zu haben, bevor die Landesanwaltschaft eingeschaltet worden sei. Sie habe sich mehr als bemüht, Fehler zugegeben, aber nicht rechtswidrig handeln wollen. Ihre damalige geschäftsleitende Beamtin sei unter dem Druck sogar krank geworden. Eine Mediation habe der Stadtrat abgelehnt.

Zuvor befragten Johns Anwälte die damalige Spitzenbeamtin, um Einblick in die Überlastung des Rathauses vor allem durch einzelne Stadträte zu geben - genannt wurden Stefan Frey (CSU), Patrick Janik und Otto Gaßner (beide UWG). Die 42-Jährige klagte, dass der Stadtrat immer wieder Tagesordnungen und Beschlussvorschläge geändert habe, was jedoch das gute Recht des höchsten politischen Gremiums der Stadt ist. Die Themen in Starnberg habe sie mit ihrem Wissen nicht lösen können und viele Überstunden angehäuft. Nach einem Jahr hat sie die Stadtverwaltung verlassen. Da die Beamtin wenig zu den Vorwürfen gegen John beitragen kann, findet die Vernehmung durch die Anwälte aber schnell ein Ende. "Was ist die konkrete Frage zu einer Tatsache, nicht zu Gefühlen?", verliert schließlich auch die Vorsitzende Richterin die Geduld.

Wie das Urteil ausfallen kann, ist völlig offen

Wie die 13. Kammer die Vorwürfe bewertet und urteilen will? Das ließen die drei Richter - darunter ehrenamtlich ein Amtskollege Johns, Karl Janson, Bürgermeister von Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm - anders als am Verwaltungsgericht üblich nicht durchblicken. Sie kündigten eine lange Beratung an. Die Landesanwaltschaft forderte, John die Bezüge für vier Jahre um zehn Prozent zu kürzen. Vor dem Prozess hatten die Kläger noch drei Jahre verlangt. Da Erste Bürgermeister von Gemeinden mit bis zu 30 000 Einwohnern ein Grundgehalt von 8070 Euro brutto im Monat erhalten, könnte die beantragte Kürzung demnach bei knapp 39 000 Euro liegen. Johns Anwälte forderten dagegen, die Klage abzuweisen - und damit einen Freispruch.