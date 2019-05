Elena Wupper, 43, Konditormeisterin: "Mein Herz schlug schon beim ersten Schüleraustausch für Deutschland. Ich war begeistert von den Deutschen und ihrer Disziplin. Nach meinem Studium in Telekommunikation bin ich vor 17 Jahren von Bulgarien nach Deutschland gekommen. Damals brauchte man noch eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis. Mein erster Job war bei McDonalds in Starnberg als Vertretung, doch dann haben sie mich dort gefragt, ob ich weitermachen möchte. Ich wollte. Kurz darauf bin ich meinem Mann begegnet. Dann musste ich zurück nach Bulgarien. Wir pendelten eine Weile hin und her. Ich stamme aus Velingrad, einer kleinen Stadt gut 120 Kilometer von Sofia entfernt. Dann zogen wir zusammen, wir leben in Söcking, haben zwei Kinder 2013 habe ich in München die Meisterprüfung als Konditorin abgelegt und vor fünf Jahren das Café hier in Söcking eröffnet. Ich mache alles selbst - die Törtchen, Pralinen und das Eis. Ich glaube, dass Deutschen mehr leisten für die EU, als andere Nationen. Das sollte sich ändern. Die EU schafft so Vieles. So ist es beispielsweise ihr Verdienst, dass die Bulgaren versuchen, sich von der Korruption zu befreien."

Bild: Nila Thiel